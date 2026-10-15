经济越好，理论上工作机会越多，打工族收入也会更优渥。这是很简单粗暴的假设，往往也是人们对经济情势最直接的理解。

但这套假设，似乎越来越不管用：谁说经济数据好，打工族就一定能共享其成，分一杯羹？

副总理兼贸工部长颜金勇今年8月就再度提醒，新加坡不能假定经济增长一定会创造同等的就业机会。

种种迹象表明，此项警讯已初露端倪。

新加坡能源贸工部星期三（10月14日）发布的初步预估数据显示，我国经济表现依旧不俗，第三季经济同比增长5.4%，虽低于上一季的6.2%增速，但仍较去年同期的5.0%来得强劲，也高于彭博社经济师调查的预期。

当局分析，新加坡经济表现持续亮眼，主要得益于科技相关行业的强劲势头。

多家国内外银行也上调了新加坡今年的全年经济增长预测，最高看好可达到5.8%，可见外界对新加坡整体经济状况普遍感到乐观。

但账面上的良好，不意味着底下没有暗流汹涌。

和许多在这波AI浪潮中受惠的经济体一样，新加坡也面临经济增长呈现K型分化的现象，有的行业吃香喝辣，有的领域却举步维艰。

像是金融、信息与通信，以及专业服务业，稳健增长不在话下，但面向消费者的服务业则表现滞后。

但更值得注意的是，即使某一行业保持增长，也不意味着在该行业工作的人士便能高枕无忧。

人力部数据显示，今年第二季有4620名居民被裁员，创下2020年底以来的最高水平。这波裁员潮主要源于制造业、信息与通信业和金融业的业务与人力资源重组。值得注意的是，这些行业本身其实一直保持着稳健增长。

金融业及信息与通信业职位空缺数也出现下滑。

此外，金融业中被裁员的专业人士、经理、执行人员与技师（PMET），在半年内重返职场的比率也最低。

换句话说，某个行业生意兴隆，并不代表员工也能共富贵。

新加坡今年第二季有4620名居民被裁员。（何家俊摄）

人力部代部长刘洁敏日前在国会书面答复中也披露，在2023年至2025年，本地被裁后重新就业的PMET当中，有约三分之二或67.4%转行，当中有超过六成的薪资比被裁前低。

其中，原本从事制造业、运输与仓储业等外向型行业的PMET，转行后更可能面对减薪。反之，来自餐饮服务、零售贸易业等以内需为主的行业者，转行后减薪的可能性则相对较低。

被裁前薪资高于PMET收入中位数者，重新就业后也更可能面对收入减少的情况。

综合上述数据或可推断，即便身处持续增长的行业，打工族也未必能远离裁员风险。一旦被裁员后被迫转行，往往还将面临收入缩水的困境。

经济增长不一定创造同等就业机会或许已成为现实。未来，整体经济向好或特定领域出现荣景，打工族却看得到吃不到的两极化现象或许将越来越常见。经济果实如何雨露均沾，将是AI时代下的新难题。