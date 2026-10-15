随着人工智能等科技迅猛发展，科技巨头所掌握的能力与资源已超过多数国家，并日益影响各国经济、社会与国家安全。外交部长维文医生指出，传统外交模式必须与时并进，不应再局限于国与国之间；政府也须同科技巨头及国际社会加强合作，建立新契约。

维文星期四（10月15日）在新加坡国际网络周的外交高级别会议上致辞时说，科技发展一日千里，全球治理却未能跟上。以规则为基础的多边国际秩序正受到侵蚀，一些大国也越来越不惜为了实现自身战略目标，无视国际法和国际规范。

科技发展也改变了国际权力的分布，以及权力的行使方式。维文说：“在当今国际体系中，最具影响力的一些参与者已不再是国家，而是大型科技巨头。其中一些公司的价值甚至超过联合国大多数成员国。”

除了财力雄厚，这些企业还掌握现代生活所依赖的关键科技与数码平台，并主导人工智能（AI）的发展步伐、掌握前沿能力。企业管理层的决策影响已跨越国界，关乎各国经济、社会与国家安全。

他说：“人们一直高度关注超级大国，以及由此引发的有关中等强国和小国的问题。但我要说的是，全球舞台上还有另一类具有影响力的参与者。”

外交不能只局限于国与国之间

尽管政府仍须为国家安全、国际法及使用武力等决定承担最终责任，但维文指出，影响这些决定的科技，却由私人企业开发和掌控。因此，外交不能只在国家之间进行，各国也须跨越国界，接触这些掌握关键科技的企业。

“这一点对前沿AI尤为重要，因为少数几家公司正在开发对国际安全具有深远影响的能力。”

维文因此呼吁各国政府、科技企业及更广泛的国际社会建立新契约，坦诚而大胆地共同评估风险，制定共同规范和防护措施，在加快科技发展、享受科技红利之余，也有效应对相关风险。

他坦言，在当前地缘政治环境下，各方要针对这些问题取得共识并不容易，但不能因此停滞不前。

他以新加坡在联合国主持的“不限成员名额工作组”（Open-Ended Working Group），以及推动建立信息与通信技术安全常设全球机制为例指出，即使当前国际局势分裂，各国仍有可能通过合作取得共识、制定共同规范。

小国和发展中国家也须参与规则制定

维文强调，影响所有人的科技规则和防护措施，不能只由少数强国和科技巨头制定，小国和发展中国家也必须参与其中。“否则，数码鸿沟将进一步扩大，经济和军事力量之间的差距也会更加根深蒂固。”

他说，并非所有国家都能站在尖端模型研发的最前沿，但各国仍可争取在科技应用方面领先，运用科技改善民众生活，并推动经济转型。

要有效参与科技发展，各国须具备三方面的能力：加强科研和科技掌握能力、培养数码科技人才，以及建设安全可靠的数码基础设施。

然而，即使是超级大国，也无法独自建立完整的科技体系，因此国际合作与能力建设仍不可或缺。

维文指出，新加坡正通过不同方式作出贡献，包括与伙伴举行联合网络安全演习，以及推动制定新标准。在区域层面，我国通过亚细安网络能力建设计划，以及亚细安—新加坡网络安全卓越中心，加强区域网络安全能力和人才培训；此外，我国也通过联合国—新加坡网络计划，为超过90个国家的参与者提供培训。

他提醒，网络威胁不受国界限制，任何一环出现漏洞，都可能造成深远影响。因此，能力建设不仅是向发展中国家提供援助，也是对集体安全的投资。

“随着科技变得更强大、应用更广泛，各国政府、业界和国际社会必须携手合作，制定共同规范、加强能力建设，共同塑造一个安全、可信赖、惠及所有人的数码未来。”