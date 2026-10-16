凌莲宝殿斗母宫举办九皇爷诞期间，樟宜路云仙宫的花车经过时，停在该处并播放《东山再起》，一方觉得被挑衅，一方觉得受威胁，最终双方报警。

这起事故是于本月10日傍晚约6时30分发生，地点是在乌美3道。

事发后，一段时长逾九分钟的视频在网上流传。从视频中能看到数辆写着“云仙宫”的花车和罗厘，从远处驶来后停在凌莲宝殿举办法会的会场外，并开始大声播放台湾猪哥亮的福建歌《东山再起》。

期间，拍摄者也多次向负责开路的辅警询问，花车所停的地方，是否有阻挡到巴士通道，并质问他们什么时候才会离开。

在这过程中，云仙宫的善信全程没有下车，而凌莲宝殿的善信和负责人也没有出来。

云仙宫的花车在停了约九分钟后，才在辅警催促下缓缓离开，而拍摄者也称“我们拜神不可以这样的，人家诵经，你叫队伍弯进来这边，什么意思？”

事发后凌莲宝殿在脸书发文告，称他们已经报警，并将交由警方处理。

根据报案记录，凌莲宝殿认为云仙宫所播放的歌曲具有挑衅意味，并质疑对方是否违反在巡游期间播放未获准的音乐，以及是否违反挑起敌意和对立情绪的规定，并交由警方调查。

另一方面，据《新明日报》了解，云仙宫因感到被威胁，因此过后也选择报警。

记者走访两家庙宇时，双方负责人都称已交由警方处理，不愿对此置评。

警方受询时证实接获投报，调查工作仍在进行中。

完整报道，请翻阅2026年10月16日的《新明日报》。