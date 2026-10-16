与西方患者相比，亚洲人心血管疾病患病率高，且发病更早、症状更重，但在全球临床试验中代表性严重不足。

为填补这一研究空白，新加坡国家心脏中心星期五（10月16日）在心连心基金慈善晚会宣布启动综合人体细胞研究与转化中心（Centre for Integrative Human Cell Research and Translation，简称CIPHER），聚焦亚洲患者的生物学特性，开展心血管干细胞研究，为开发更适合亚洲患者的药物铺路。

CIPHER副主任兼新加坡国家心脏研究所首席研究员、助理教授克里尚（Chrishan Ramachandra）说，亚洲人在大多数心血管疾病临床试验中的代表性极低，比例低于10%。

同时，传统的动物模型，又与人类生物学存在差异，导致药物研发的临床转化率低下。

提取血液培养“微型心脏” CIPHER中心在培养皿重现心律失常

为更深入了解亚洲病患的疾病机制和药效，新中心将直接使用从亚洲患者血液样本中培养的心脏细胞，进行研究。

通过提取患者血液生成诱导多能干细胞，并培养成带有每名患者实际疾病特征的“微型心脏”，这能让研究人员在培养皿中重现心律失常或心功能障碍等临床表型，可以在不将患者置于风险中的前提下，测试不同药物的疗效与安全性，制定最佳给药方案。

克里尚说，目前研究室已经通过使用亚洲患者的血液样本，开发了40多种源自患者的疾病模型，涵盖心力衰竭、心律失常性疾病和心肌病等病症。

“我们在培养皿中用患者自身的血液培养出心肌细胞，并看着它带着患者的疾病跳动，那是任何动物模型都无法复制的东西。”

患者的血液样本在实验室培养而成“微型心脏”（三维心脏细胞团），能够模拟人体心脏组织的部分特征。（郑一鸣摄）

中心成立后，项目计划进一步扩大招募规模，预计总样本量将达到约80人；通过引入健康志愿者作为对照组，研究团队将能更精准地解析疾病的潜在机制。

中心主任兼新加坡国家心脏研究所主任侯可达 (Derek Hausenloy) 教授说，长期以来，药物开发一直建立在不能反映亚洲人生物学特性的模型上，CIPHER通过真实的患者细胞和疾病能从一开始就开发出专为最需要它们的人群设计的治疗方法。

把心肌细胞用荧光染料标记，能让研究人员通过专用显微镜观察细胞内特定的结构或活动，帮助研究心肌细胞的运作方式，以及细胞在不同条件下的反应。（郑一鸣摄）

国家心脏中心在星期五的晚会上也宣布，曾领导新加坡中央医院的心胸外科和心脏移植项目的心脏血管、胸肺外科高级顾问医生唐敏泉医生将捐赠250万元，在新保集团杜克—国大学术医学中心项目下设立“唐敏泉心胸外科冠名教授席位”，以推动临床和学术发展。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪作为主宾出席晚宴时说，心脏中心一直以来通过推动前沿医学、提供充满关怀的社区护理以及培养未来医学人才，来不断提升心脏治疗水平。“这每一项都提醒我们，医疗保健的进步不仅仅在于医学能做什么。它关乎我们能为人们做什么。”