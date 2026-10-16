根据国家环境局资料，新加坡小贩的中位数年龄已达到60岁。

食物美味，价格又廉宜的小贩中心早已是许多新加坡人日常果腹的必去之处。但随着时间推移，人们不免担心，新加坡独具特色的小贩文化还有没有办法继续传承下去？

重中之重，是如何鼓励更多年轻人加入，促进代际交替。

小贩工作太辛苦的问题没有解方？

造成小贩行业青黄不接的主要原因，不外乎利润少、工作时间长、环境闷热，以及必须长时间体力劳动。

这些“先天不足”，对在新加坡经济繁荣时代成长，且普遍受过良好教育的较年轻一代而言，尤其容易让人打退堂鼓。更有甚者，不少小贩本身也希望自己的小孩好好念书，将来找份白领工作，而非继承档口，免得他们未来跟自己一样辛苦。

为保存小贩文化，新加坡政府近年来做出了不少努力，包括推出小贩培训计划等扶持措施。然而，针对小贩工作“太辛苦”这点，却似乎没有太多解方，偏偏这又是许多年轻人对投身小贩行业裹足不前的关键阻力。

《新明日报》日前曾报道，两名在牛车水大厦熟食中心卖客家酿豆腐的年轻兄弟档，因无法忍受小贩长时间工作的生活方式，决定结业。

小贩需要起早贪黑，从备料到做生意，每天工作12小时至16小时几乎是常态。

那对卖客家酿豆腐的兄弟档原本从事金融科技及交易行业，两人对一成不变的办公室生活感到厌倦，希望寻找更有满足感的工作而转行当小贩。

不料才撑了五个月，小贩工作的辛劳程度，让他们无法再坚持下去。他们坦言，小贩的生活方式并不是他们真正想要的，每天动辄15小时至16小时的工作时间，实在不容易。

当局或许应该思考，针对小贩工时太长这点，是否能采取哪些新措施，或至少通过松绑部分现有规定来缓解。

外籍助手是不是答案？

无法聘请外籍助手而导致人手不足，是个别小贩必须长时间工作的主因。

在现行规定下，只有本地公民和永久居民，以及持有长期探访准证或长期探访附加准证持有者才能在小贩档口工作。当局去年才开始放宽条例，允许小贩聘用没有亲属关系的长期探访准证或长期探访附加准证持有者在档口帮忙。

不过，上述人力数量不多，他们多为新加坡公民的配偶，以及就业准证和S准证持有者的家属。新政策去年1月1日生效后，外籍摊位助手的人数由2024年的65人，增至去年底的343人。

而随着新加坡人普遍受教育程度提高，要再找到公民或永久居民担任小贩助手，更是难上加难。这也让小贩中心的人手紧缺问题成为恶性循环。

针对禁止小贩摊主聘请外籍助手，政府的立场是为了保持小贩文化的本土特色，避免大幅改变小贩中心的特质。

然而，小贩中心人手短缺已是多年沉疴，目前的人力池显然已是供不应求，摊主找人不易。

对更注重生活与工作平衡的年轻人而言，无法找到足够人手来帮忙，就意味着无法以排班分工模式来控制工作时长，这无疑又会把他们推得更远。

小贩中心是不少国人日常生活的一部分。（龙国雄摄）

小贩文化充满本土特色，是新加坡的特殊符号，避免因纳入太多外籍人力而变质无可厚非，但在现实情况下，必要的权衡与妥协恐怕也难以避免。

即便放宽相关条例，当局应该还能通过部分附设条件，例如确保摊位仍必须由本地人主导等方式来确保小贩中心的本土风味。与此同时，一些重复性高及较琐碎的杂务，则可交由外籍助手完成。

适当放宽人力政策，让小贩更容易聘请到外籍助手，合理排班减少个人工时，以达到良好的生活与工作平衡，或能一定程度鼓励更多还在观望的年轻国人加入这一行业。

小贩中心的新陈代谢已是刻不容缓，小贩美食在每个新加坡人心中有特殊的地位，但随着时间推移，一些不合时宜的坚持，或许也该是时候检讨。