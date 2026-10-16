本地建筑业将从11月起为承包商提供顾问辅导，协助它们改善施工规划与协调，减少不必要的等候和重复施工，在人手与资源短缺的情况下提高生产力。

参与企业可获得最高七成的工作重新设计费用资助，符合条件的岗位也可获三个月、最高九成的薪资补贴，支持员工掌握新技能。

国家发展部长徐芳达星期五（10月16日）出席新加坡建筑商公会常年晚宴时，宣布这项精益建造跃升计划（Lean Implementation and Field Transformation，简称精益建造，LIFT）。

计划由建设局与技能及人力发展局开展，并获建筑商公会支持。受委为顾问的波士顿咨询公司，将为参与企业提供六个月的辅导，协助它们把精益建造方法应用于实际工程。

徐芳达指出，我国接下来还有一系列建设项目，在人手和资源受限的情况下，业界须寻找更好的施工方式，更有效地调配人手，并在维持安全与质量标准的同时，减少不必要的繁文缛节。

精益建造着重改善工程规划、工序安排和团队协调，让项目团队更有效地运用时间和资源。

徐芳达说：“精益建造不是要求大家加快工作速度，而是更好地规划和协调工作，减少不必要的等候和重复施工，并改善工序安排，提高效率。”

计划也将协助项目工程师、项目经理和工地工程师等员工掌握推行精益建造的能力，包括提高设备使用效率、理顺物流流程，让企业建立内部专才，持续改善运作。

采用精益建造方法 生产力增幅最高达三成

建设局预计，采用精益建造方法的本地建筑环境企业，生产力增幅最高达三成。

徐芳达以金门建筑（Gammon Construction）为例说，公司在一个基础设施项目中，集合项目团队、供应链伙伴和分包商，从关键工程节点倒推工作安排，加强协调，并及早找出可能阻碍进度的问题。

团队也定期巡视工地，找出不必要的等候、人手闲置和低效流程，再共同解决。这些做法减少了多个工程节点以周计的延误，也避免了成本高昂的重复施工。公司已开始在其他工地推行精益建造。

徐芳达说：“我们不只是要解决某个项目中的一个问题，而是希望企业建立更好的工作方式，持续采用，并推广到未来的项目。”

今年2月，我国成立由徐芳达领导的行动小组，集合政府和建筑环境业界代表，推动建筑业加快技术升级，检讨行业做法、减轻监管负担和简化流程。

徐芳达透露，小组成立以来已召开八次会议，在听取业界对实际困难的反馈后，已将部分建议转化为具体措施。

例如，当局已简化标准设计和预制构件的审批程序，企业可采用预先批准的目录，无须为每个项目重新提呈申请。

当局也已推行远程临时入伙准证检查，让不同机构同步进行检查，有望减少最多三成的检查人力，并让项目提早最多两个月取得准证。