本地的烟霾情况预料会再持续三四周，本月底或下月初有望缓解，但此前的空气质量仍有可能达到危险水平。

永续发展与环境部长傅海燕星期五（10月16日）下午，偕同教育部长李智陞和人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，举行今年这一轮烟霾席卷新加坡以来的首场跨部门记者会，并指出烟霾情况仍存有变数，空气质量可能随天气变化而出现波动。

不过，我国预计在本月底或下月初进入季候风交替期，届时风势将减弱，风向也会更多变，来自印度尼西亚的苏门答腊和加里曼丹的烟雾将减少。

到了12月初，我国将进入多雨的东北季候风时节，烟雾会朝远离新加坡的方向吹去。

傅海燕在记者会上还透露，环境局已援引《跨境烟霾污染法令》，向七家在印尼营运的公司发出预防措施通知书，通知它们采取必要的行动，例如扑灭火势或防止火势蔓延，并停止烧芭活动。

傅海燕（中）在记者会上还透露，环境局已援引《跨境烟霾污染法令》，向七家在印尼营运的公司发出预防措施通知书，通知它们采取必要的行动，例如扑灭火势或防止火势蔓延，并停止烧芭活动。（关俊威摄）

“我们将继续密切关注事态发展，以及这些公司对预防措施通知书的回应。若有必要，我们将根据现有信息和证据，援引法令采取进一步行动。”

我国与印尼商讨灭火及人工降雨等援助

傅海燕星期五再次联络印尼环境部长兼环境管理局主任朱默，提出新加坡可提供民事援助以支持灭火工作，并提供人工降雨等其他方面的援助。她暂时还没收到朱默的回应，会继续与对方商讨。

她说，理解印尼面对的情况很棘手，新加坡随时准备在力所能及的范围内提供帮助。

据印尼媒体星期四（15日）报道，印尼总统普拉博沃已批准接受外国援助，以应对持续恶化的森林和泥炭地野火。

在答复媒体有关政府会否为受影响的中小企业提供援助的提问时，傅海燕说烟霾的影响不比冠病疫情，除了有可预见的结束点，相当一部分活动也可继续进行。不过，政府会评估中小企业受到的影响，考虑提供援助。

谈到个人防范措施时，傅海燕再三强调政府和零售商都有足够口罩库存的同时，也指出并非所有人在任何时候都须使用口罩。“我们希望所有人尽自己的一分力，明智地利用信息，并对日常生活做出切实可行的调整。这样我们就能尽可能地如常生活。”

公众在规划隔日的户外活动时，可先参考未来24小时空气污染指数（PSI）的预测数据，再于活动开始前查看所在地区当下的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，然后决定是否要进行活动。

刘洁敏在记者会上透露，人力部将发布补充建议，协助雇主善用一小时PM2.5悬浮颗粒浓度数据，以决定是否展开户外工作及应采取的相应防范措施。

李智陞则指出，学校除了参考当下的各项预报与健康公告，也会评估实际情况，作出适当的调整来保障学生和教职员的健康与福祉。

傅海燕强调，政府会密切观察事态发展，随着情况变化而调整相关措施，也会让人民及时了解有何改变。“我们的目标是在尽力保持韧性，尽可能维持正常生活的同时，保护公众健康。”

周五PSI中区达229点创今年新高 多项活动延期

本地的空气质量星期五没有改善迹象，中部地区于下午3时和4时录得的24小时PSI达到229点，创下今年新高。新加坡体育理事会继续暂时关闭全岛所有ActiveSG户外及没有冷气的体育设施。

截至星期五晚上10时，中部的24小时PSI已降至215点，但仍处于非常不健康水平。其他地区的指数介于154点至196点，处于不健康水平。

反映即时空气质量的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，同样以中部的每立方米124微克为最高，其他地区介于71微克至115微克，全都属于偏高水平。

环境局预测，星期六的PSI将介于150点至230点，处于不健康至非常不健康水平。我国及包括加里曼丹部分地区在内的周边区域，星期六预计会有阵雨。

由于空气质量不佳，陆续有活动宣布延期，包括建屋发展局举办的大巴窑西总体规划展览、推广包容文化的常年活动“紫色行动”（The Purple Parade），以及油池第11分区邻里公园的开幕仪式等。