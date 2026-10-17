黄循财总理星期天（10月18日）将首次以总理身份出访中东地区，先后到卡塔尔和阿拉伯联合酋长国进行正式访问，与两国领导人讨论中东局势。

据总理公署星期六（17日）发布的文告，黄总理此行是应卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）和阿联酋总统穆罕默德（Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan）邀请访问。

总理公署指出，这次访问让新加坡有机会及时地和区域领导人就中东局势发展交换意见，并重申新加坡支持对话与外交努力。新加坡也将借这次的访问，加强与卡塔尔和阿联酋在共同关切领域的合作，尤其是在能源安全和经济韧性方面。

中东局势持续升温，严重危及红海与霍尔木兹海峡这两条关键航道的安全，全球能源供应正面对巨大压力。

黄总理将先到卡塔尔首都多哈访问，并在那里分别会见卡塔尔埃米尔塔米姆和首相兼外交部长穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）。

黄总理和塔米姆将共同主持第九届卡塔尔—新加坡高层联合委员会（Qatar-Singapore High-Level Joint Committee）会议。

卡塔尔—新加坡高层联合委员会于2006年首次召开会议，是两国展开双边合作的主要平台。会议上一次举行是2023年在新加坡，由时任国务资政兼国家安全统筹部长张志贤及到访我国的穆罕默德联合主持。

卡塔尔是新加坡在海湾合作委员会的重要贸易伙伴，两国2025年的双边货物贸易总量达到85.3亿元，在海湾国家中排第三，仅次于阿联酋和沙特阿拉伯。卡塔尔也是我国的主要液化天然气供应方。

新加坡和卡塔尔是在1984年11月23日建立外交关系，过去一年共有10名部长级官员互访，其中包括我国国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根、公共服务统筹部长兼国防部长陈振声、外长维文医生，以及社会及家庭发展部长马善高。

20日前往阿联酋 会晤政要与海外新加坡人见面

结束对卡塔尔的访问后，黄总理将于当地时间下星期二（20日）续程前往阿联酋的阿布扎比及迪拜访问，直至22日。

总理公署说，黄总理将在阿布扎比分别会晤阿联酋总统、阿布扎比酋长穆罕默德，以及阿布扎比王储兼阿布扎比执行局主席哈立德（Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan）。

黄总理也会在迪拜同阿联酋副总理兼财政部长、迪拜副统治者马克图姆（Sheikh Maktoum Bin Mohamed Bin Rashid Al Maktoum）会晤。

我国和阿联酋是在1985年5月15日建交，两国2019年将双边关系提升为全面伙伴关系。

黄总理还会在多哈和迪拜出席招待会，同海外新加坡人会面。

陪同黄总理出访的包括总理夫人吕子蕊、维文、能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生、外交部兼内政部政务部长周凯年，以及外交部、能源贸工部和总理公署官员。

黄总理出访期间，副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇将出任代总理。