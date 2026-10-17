“跟着自己的心走，去做一点有意义的事。”

这句话10多年前激励了张道昌教授踏出熟悉的科研领域，成为创立新加坡科技设计大学的核心人物之一，他过后相继出任新科大创始教务长和校长。当年送他这句话的则是另一名大学校长——徐冠林教授。

前年卸任新科大校长的张道昌星期五（10月16日）在《机遇：新加坡南洋理工大学前任校长徐冠林传》发布会上，向在座超过200名出席者分享这段记忆点滴。他借这段往事说明徐冠林不仅是领导南大转型为顶尖研究型大学的关键人物，他的处事之道和奉献精神还启发一名同侪投入我国第四所公立大学的建设。

徐冠林2003年至2011年出任南洋理工大学校长。此前，他在国防科研领域工作30余年，曾出任国防科学院（国防科技研究院前身）院长、国防部副常任秘书和国防科技局局长等职务。

这部由《联合早报》前教育线资深记者潘星华撰写的传记，将徐冠林阅历丰富、浓墨重彩的人生，与新加坡的教育与国防科研发展轨迹交织在一起。

来自公共服务领域、社团文教及政商界超过200人星期五（10月16日）出席在醉花林俱乐部举办的《机遇：新加坡南洋理工大学前任校长徐冠林传》新书发布会。左边前排右起为南洋理工大学前校长徐冠林教授、应邀以主宾身份出席活动的新加坡科技设计大学前校长张道昌教授，以及撰写这部新书的《联合早报》前教育线资深记者潘星华。（主办方提供）

发布会现场社会名流云集，出席者包括国防科研与教育领域现任及前任高级公务员、前国会议员、南洋理工大学教职员、前南洋大学校友和文教界人士。

徐冠林拄着拐杖，行走须由旁人搀扶。他上台致辞时，中气有些不足但不失幽默。除了追溯祖父与父亲及自己的人生经历，他也娓娓道来在为南大招揽国际顶尖人才过程中，自己如何像“追求女生”般坚持不放弃。他也循循善诱，提醒年轻一代学好母语和培养文化底蕴的重要性。

徐冠林是张道昌在公教中学的学长。张道昌形容比他高几届的徐冠林全方位表现优秀，当年是学校“风云人物”，也是众学弟眼中的榜样。

后来，张道昌担任数据储存研究院院长，徐冠林当时担任研究院主席。两人不仅在学术科研方面有交流，徐冠林也不吝分享自己对管理及决策方面的心得。

张道昌感谢徐冠林对他的提携，对自己能借发布会向对方致敬表示荣幸。

“学长一路走来始终在做一件事，也就是实事求是，跟着自己心走，走出去做一点有意义的事，只是他做得比我们很多人更多、更深及更远……”

潘星华在2020年5月接到徐冠林请她著书的邀约。她致感谢词时说，为完成这部传记，她花了约七年时间，除了同徐冠林访谈，也访问他的亲友及曾与他共事的人。

“我把这本书定名为“机遇”，主要谈到徐教授在人生重要时刻都碰到决定他命运的机遇。他的机遇很精彩，我希望大家喜欢看（这本书）……我后来也觉得能够写这本书，对我难道不也是一个机遇吗？”