国家环境局向七家烧芭的印度尼西亚公司发出预防措施通知书，其中已知三家是亚洲纸浆纸品公司的木材供应商。亚洲纸浆纸品公司已联系供应商，将支持它们全力配合新加坡环境局。

环境局星期五（10月16日）发文告透露，已援引《跨境烟霾污染法令》，向七家位于苏门答腊的公司发出预防措施通知书。

这七家公司必须派消防人员扑灭所拥有或占用的土地上发生的任何火灾，或防止火势蔓延；停止或不得在土地上进行任何烧芭活动；向环境局提交行动计划，说明会如何扑灭它们土地上的任何火灾，以及如何防止火灾再次发生。

接到通知的其中三家公司——PT Bumi Andalas Permai、PT Bumi Mekar Hijau，以及PT SBA Wood Industries，曾因2015年烟霾危机而收到类似通知书；针对这些公司当年的调查仍在进行中。

PT Bumi Andalas Permai的工业人工林总面积约为19万零415公顷。（亚洲纸浆纸品公司官网）

另四家公司是：PT Paramitra Mulia Langgeng、PT Sumatera Alam Anugerah、PT Hutan Lestari Raya，以及PT Bangkanesia。

金光集团（Sinar Mas Group）旗下亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper）官网指出，PT Bumi Andalas Permai、PT Bumi Mekar Hijau和PT SBA Wood Industries是供应伙伴，它们的工业人工林位于奥根科梅林东县（Ogan Komering Ilir Regency）。

PT Bumi Andalas Permai的工业人工林总面积约为19万零415公顷；PT Bumi Mekar Hijau为24万9650公顷；PT SBA Wood Industries的面积则不详。

PT Bumi Mekar Hijau的工业人工林位于奥根科梅林东县。（亚洲纸浆纸品公司官网）

亚洲纸浆纸品公司答复《联合早报》询问时说，公司严正看待当前的火势和烟霾情况，供应伙伴都须严格执行“零焚烧”政策，建立完善的火灾管理体系。“我们已联系相关供应商，并会支持他们全面配合新加坡环境局。”

据印尼媒体报道，PT Hutan Lestari Raya在邦加—勿里洞省（Bangka Belitung）持有约3万5000公顷的工业人工林，2017年启用，执照有效期为60年。PT Bangkanesia的工业人工林也在邦加—勿里洞省。

PT Paramitra Mulia Langgeng则在南奥根科梅林乌鲁县和穆西拉瓦斯县（Musi Rawas Regency）有工业人工林，已知面积至少4万公顷。PT Sumatera Alam Anugerah的工业人工林则设在穆阿拉恩明县（Muara Enim Regency）。

《联合早报》已向印尼环境部了解会否针对接到预防措施通知书的七家企业采取行动。

学者：公开点名是重要第一步

新加坡管理大学会计学教授杨采迪受访时说，预防措施通知书能否遏制林火，取决于公司后续采取哪些应对措施，但新加坡环境局公开点名公司是重要的第一步。

她指出，任何跨境执法行动都可能引发外交影响，不仅限于《跨境烟霾污染法令》。“外交顾虑必须妥善处理，同时也应权衡烟霾重现时所造成的健康和环境代价。”

绿色和平（Greenpeace）10月5日发布报告，统计近期的火点数量，以及相信造成这些火点的公司。杨采迪与会计系大三生阿什米特（Ashmit Bansal）分析了这份报告，发现其中25家相信造成火点的公司，与20家在新加坡设有总部的企业有关联。

但杨采迪强调，有关联不等同于有责任；即使某个特许经营项目由新加坡企业所有或有关联，也不意味着火就是新加坡企业放的。与此同时，若要追究责任，也未必只限于直接点火的人。

她指出，分析显示企业之间的关系复杂，因此界定责任十分困难。此外，若面临处罚等后果的可能性较低，企业便缺乏动力改变生产成本较低、把代价转嫁给他人的运营模式；业主、投资者、贷款方和买家应关注这类风险。

杨采迪相信，各方的集体行动，且更明智地参与讨论，都将发挥作用。“公众监督能促使监管机构、企业和资本提供方履行承诺。更充分的信息披露也能让取得环保进展的企业获得应有的认可。”