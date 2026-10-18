身体不舒服，没法上班上课，因此须要请病假，看医生拿MC（病假单），是刻在许多新加坡人骨子里的习惯。

不过，近年来这一既定流程有了些许改变。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏日前在国会透露，人力部2024年进行的雇佣条件调查显示，本地有约30%受访雇主允许员工在无病假单情况下请带薪病假，高于2023年的27%。

这显示，有越来越多雇主开始摒弃“拿MC请病假”的做法。政府也表明，会持续和劳资伙伴探讨改善职场医疗保健的措施，包括允许雇员无须提交病假单也可请带薪病假。

“无MC病假”在一些欧美国家，如美国和英国是普遍做法，但在亚洲国家，尤其是像新加坡这类重视勤奋与责任感的社会则相对罕见。

2020年暴发的冠病疫情是转捩点，当时由于本地医疗系统承压，以及减少冠病患者与他人接触的必要性，保健卫生部曾推出指引，呼吁雇主允许确诊冠病的员工不必出示病假单，即可申请病假。

部分雇主后来保留了这项做法。

关于“无MC病假”的好处，基本上可归纳为三点。

首先是对医疗体系而言，无MC病假能有效减轻医疗系统的压力。有时，人们身体不适的状况，不一定严重到需要求医，反之通过一两天的休息便能康复。

在这种情况下，看医生拿MC可能只是走走流程，从善用医疗资源角度来看，不强制员工出示MC请病假，就能让更有需要的人使用医疗资源，减轻医护人员的行政负担。

其次，对员工而言，若病况不至于严重到需要看诊，在家休息反而更有利康复。相信不少人应该都有过感冒发冷，却被迫在诊所长时间等待叫号的不堪经历。

此外，对公司的人力资源部门而言，“无MC病假”也能达到简化行政程序的效果。

生病还得去大排长龙的诊所等待叫号，不仅是折腾，还浪费了最宝贵的休息时间。（邝启聪摄）

然而，“无MC病假”最直接考验的是人性，以及雇主员工之间的互信基础。

追根究底，拿MC请病假的初衷，是为了证明个人病假“请之有理”。通过MC，员工能向雇主证明自己是真的生病而不是装病，而作为第三方权威的医生，则通过开出MC，为员工作出担保。

无MC病假能否成为职场通则 关键在劳雇之间的信任

无MC病假在新加坡有没有办法成为职场通则，关键就在劳雇之间的信任，是否足以取代上述“认证过程”。

值得一提的是，即使有MC，也未必能杜绝“装病请假”的情况。

部分不负责任的员工或医疗业者总有办法钻漏洞，使员工在根本没生病的情况下，依然取得MC“名正言顺”地请病假。

2024年，医疗业者MaNaDr诊所就因提供远程医疗会诊时间过短，以及滥发病假单等不规范做法，被保健卫生部指示停止远程医疗会诊服务。该诊所在同年12月被保健卫生部吊销执照，禁止提供任何形式的医疗服务。

政府去年1月也公布，有八家远程医疗服务业者因存在医生未进行适当临床评估，就开药和签发病假单等不当服务，而被当局调查。

无论如何，MC制度纵使有漏洞，也仍然是确认员工是因生病而请病假的最有效评估方式之一。

至于“无MC请病假”未来是否能颠覆本地职场，还是得回归到员工是否“自觉”，如果方便被当随便，导致制度被滥用，别说不会有更多雇主采纳，原本已开放员工“无MC请病假”的公司，恐怕也会重新走回“只认MC不信员工”的老路。