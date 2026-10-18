一辆SMRT巴士突然在路上冒烟，车上乘客迅速疏散下车。

网络流传的一段视频显示，一辆SMRT巴士的车尾冒出滚滚浓烟，巴士到站后，乘客纷纷刷卡下车，走避烟雾。

这起事件相信发生在星期六（10月17日），地点位于淡滨尼快速公路（TPE）和榜鹅路交界附近的一个巴士站。涉事巴士疑似为SMRT的110号路线巴士。

视频显示，尽管现场冒出浓烟，但车上乘客表现得相当冷静，纷纷有序下车走避，有人下车后还不忘折返刷卡。由于110号巴士往返万国和樟宜机场，部分乘客也拖着行李箱。

有网民质疑，此次冒烟的巴士是否属于奔驰（Mercedes-Benz）Citaro型车款。

本地今年上半年曾发生三起涉及奔驰Citaro型巴士的起火事故，包括今年5月5日在兀兰林景小学附近巴士站起火的967号路线巴士。

交通部长高级政务部长穆仁理今年8月在国会曾披露，上述三起和奔驰Citaro型巴士有关的起火事故分别由不同零件故障引起。陆路交通管理局已指示公共巴士业者，对所有Citaro型公共巴士进行额外检查，结果并未发现任何异常。

《联合早报》已向SMRT了解更多详情，包括此次冒烟的巴士车款是否属于Citaro型。