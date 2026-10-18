七旬阿叔误信骗子声称可“包中”马票，前后给了对方逾2万元棺材本，如今身无分文，清洁工合约也到期，叹现在每天只能吃泡面和面包。

杨先生（71岁）接受《新明日报》访问时说，今年8月尾在脸书上看到一则广告，声称可助字迷中奖，于是他就尝试拨打上面的号码。

他指当时并没有拨通电话，直到9月2日对方才打回来，告知说在博彩公司内部有人，可以帮忙预测到每一期的中奖号码。

“当时对方说如果我要中头奖，就要付1988元，如果是次奖和三奖，就要付1688元或1388元。”

杨先生说，当时他说没有这么多钱，对方就要求他先支付500元设立一个账户，并要求他再转账500元用来买五组号码。

他透露，9月5日当天骗子给了他五组4D号码，并说已经帮他买好了，每组100小，一旦开出头奖就会中奖30万元，结果当晚全部号码都不中，当他质问时，那人就说因为这几组都是“红字”，所以没法开，但他能叫里面的人改票根。

“第二天那人发来信息，说我已经中了头奖，并传来一张30万元支票的照片。”

骗子发30万元支票照 称入账须付手续费

对方接着要求他遵守承诺，先转账剩余的1488元，而他也照做，但到了9月9日，对方又说因为奖金太多，存入他的户头会有洗钱的嫌疑，要求他转账5850元作为手续费，隔两天后再以同样的理由让他转了7840元。

由于始终没收到奖金，他在同月16日报警，但他在本月初和星期五（10月16日），还是抱着侥幸的心态下再多转3500元给对方，直到对方继续要求他付款，并看到《新明日报》日前的报道后，才幡然醒悟。

“我前后转账了逾2万元，现在已经身无分文，而且我上个月的清洁工合约也到期了，现在都没有工作，每天只能吃泡面和面包。”

根据报案记录，杨先生说他损失2万1688元。新加坡警察部队受询时证实接获投报，调查工作仍在进行中。

完整报道，请翻阅2026年10月18日的《新明日报》。