77岁阿嫲在住家附近被迷你巴士撞倒拖行1.5公里丧命，儿子心疼母亲被卡在车底下，称她当时“很痛苦和无助”，指如果肇祸司机非无心之失，他无法原谅对方！

《新明日报》星期六（10月17日）报道，77岁刘女士（清洁工）星期五（16日）早上在裕廊西61街和裕廊西4道的交界处被一辆迷你巴士撞倒后，拖行至1.5公里外的泛岛快速公路。

新加坡警察部队受询时指出，初步调查显示，迷你巴士司机在警方抵达前便已逃离现场。警方随后循线追查，逮捕一名66岁的男司机，他涉嫌疏忽驾驶导致他人死亡。案件目前在调查中。

死者儿子黄先生星期六晚上在灵堂受访时说，母亲虽然年事已高，但仍坚持工作，头脑也十分清醒。“母亲每天吃完早餐后，就出去工作。”

黄先生忆述，事发当天早上回到家时，没看到母亲。不过，由于母亲平时也会在早上出门工作，因此他当时并未多想。

直到接获警方来电，告知母亲在快速公路上发生意外，已经身亡，他才惊觉事态严重，立即开车赶往现场。

“我当下就觉得，母亲不可能自己跑上快速公路。后来向警方确认后，才知道母亲是在楼下被撞，一路被拖行到1.5公里外的快速公路。”

他说，警方后来告诉他，母亲是遭迷你巴士撞倒后被拖行，司机事后逃离现场。

黄先生说，他是父母唯一的儿子，现在一家人为母亲的遭遇感到心痛。

“发生车祸是一回事，但母亲是被撞后拖行了那么远。我看到母亲最后的状况很不好，她被卡在车底，应该很痛苦，也很无奈。”

他最后说，目前仍不清楚车祸究竟是如何发生的，也不知道母亲为何会被卡在车底，以及司机为何没有停车。

他透露，肇祸司机至今没有联络家人。至于会不会原谅对方，自己的心情复杂，不过，肇祸司机想前来灵堂吊唁，家属不会阻止，只是担心对方到场后，亲友可能因而情绪激动。

完整报道，请翻阅2026年10月18日的《新明日报》。