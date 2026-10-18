汽车因打滑失控撞上一栋排屋的围墙及路边配电箱，导致围墙坍塌，附近住宅区停电约两小时。

这起意外发生在星期日（10月18日）上午约11时25分，地点位于登百灵路（Tembeling Road）一个转角处的双层排屋单位。

一辆银色丰田汽车失控打滑，先撞上路边一个配电箱，接着直冲向拐角处一栋双层排屋的围墙。该双层排屋的其中一面混凝土围墙被撞至坍塌，足见冲击力之大。

新加坡警察部队受询时指出，涉事汽车相信是自行打滑酿祸。这起事故未造成人员伤亡，一名37岁男司机目前正协助调查。警方调查工作仍在进行中。

《联合早报》记者赶往现场时，肇事车辆已被拖走，被撞毁的一侧围墙沦为废墟，现场散落着碎石残骸。

事发时，围墙遭撞毁的排屋屋主刘泓利（餐厅老板）人在国外。

他告诉《联合早报》，他在早上11时28分左右接获对面邻居的来电，得知家中围墙遭车子撞穿，其弟弟和其他家人随后迅速赶往现场了解情况。

刘泓利透露，该排屋除了是其住所，也是他经营居家餐饮生意“刘府私房菜”的场所，他很庆幸事发时屋内没人。

事发后立即通知刘泓利的邻居不愿透露姓名。他受访时说，当时他听到一声巨响，出门查看竟发现刘泓利住家外的围墙被撞穿，于是赶忙拨电通知对方。

屋主刘泓利的弟弟刘先生（48岁，资讯科技公司负责人）则告诉记者，涉事的丰田汽车在下午2时左右被拖走。据他所知，肇事车子是一辆租用车，涉事司机并未在意外中受伤，在车子被拖走后便离开现场。他们已留下对方的个人资料，接下来将前往警局报案，处理后续事宜。

他说，事故除了造成他哥哥住家的部分围墙被撞毁，路边的一个配电箱也被车子撞上，造成附近其他住宅单位陆续断电近两小时。他估计，新加坡能源集团接获通报后派出多达20名人员到场抢修。

另一名住在附近的居民黄鹏玉（28岁，银行职员）则指出，他在上午11点30分左右因家里突然停电，出外查看才得知附近有邻居的围墙被失控车子撞毁。

“意外发生后，交通警察迅速到场维持秩序，新加坡能源集团人员大约中午12时抵达现场，我家的供电随后在中午12时30分左右恢复正常。”