两名少年在滨海湾金沙前的新加坡河上演“人鱼拉锯战”，钓起一条鱼身比少年前臂还长的孔雀鲈。这场看似刺激的垂钓如今引来公用事业局调查，因该水域并非指定钓鱼区。

近日，一段在社媒流传的视频显示，两名少年在靠近滨海湾金沙路易威登（Louis Vuitton）门店前方的新加坡河钓鱼。视频主要以第一人称视角拍摄，相信是其中一名少年用随身摄像机记录钓鱼过程，但上传者相信并非少年本人。《联合早报》已向视频发布者询问视频来源。

画面中，持钓竿的少年在鱼儿上钩后与之拉锯，尝试收线未果；挣扎的鱼儿一度在水面溅起水花。少年不断向同伴高呼“好大只”，并要求同伴尽快从背包取出搭钩（gaff），两人最终合力将鱼勾上岸。

据观察，少年钓起的是一条孔雀鲈（Peacock Bass），体型相当庞大，鱼身长度甚至超过少年的前臂，可用双手捧起。

视频引发热议，不少网民批评两名少年的行为恐怕已构成非法垂钓。

公用局：已展开调查

公用事业局答复《联合早报》询问时证实，当局已针对此事展开调查。

根据公用局网站，公众仅获准在全岛15个蓄水池和水道的指定区域内垂钓；经查询，滨海湾金沙周边水域并不属于指定钓鱼区域。

根据相关法规，在非指定区域违规钓鱼，初犯者可能接获警告信或面临销案罚款，屡犯者则可能被控上法庭，并面临最高3000元罚款。