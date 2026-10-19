国家环境局再向三家在印度尼西亚运营的公司发出预防措施通知书，要求它们采取行动扑灭森林和泥炭地火灾，防止火势蔓延。连同日前收到通知的七家公司，至今共有10家公司接获通知。

环境局星期一（10月19日）发文告指出，有迹象显示，最近影响新加坡的烟霾，可能与这三家公司在印尼加里曼丹岛所持有土地上的火灾有关。

三家公司分别是：Buana Megatama Jaya、Mananjung Hayak，以及Baratama Putra Perkasa。

环境局援引《跨境烟霾污染法令》，要求三家公司采取必要措施，包括派遣消防人员扑灭所拥有或占用土地上的火灾，防止火势蔓延，以及停止或不得进行烧芭活动。

三家公司也须向环境局提交行动计划，说明如何扑灭土地上的火灾，并防止火灾再次发生。

环境局强调，将对经调查证实造成新加坡跨境烟霾污染的违例公司采取执法行动。

至于上星期五（16日）接获通知的七家公司，其中三家曾因2015年的烟霾危机收到类似通知，相关调查至今仍在进行。这三家公司是Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau，以及SBA Wood Industries。

另四家公司则是：Paramitra Mulia Langgeng、Sumatera Alam Anugerah、Hutan Lestari Raya，以及Bangkanesia。