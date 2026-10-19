我国将扩大追查涉及跨境烟霾的企业及背后的集团和控制人，并考虑动用法律、监管和经济手段施压。必要时，政府也准备紧急修法或制定新法，确保企业配合。即使烟霾散去，我国也会继续究责，不让企业以拖待变。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，星期一（10月19日）视察兀兰关卡后，接受媒体访问时强调，企业不能利用不同的公司架构玩“捉迷藏”，也不能以为证据和违规行为都发生在印度尼西亚，就能逃避在新加坡应负的责任。

“他们不该低估新加坡政府采取行动的决心。”

尚穆根说，如果企业拒绝配合，无论是否在新加坡设有业务，政府都会动用一切可用的法律和监管手段，影响它们的盈利、融资渠道及投资者对它们的评价。

“必要时，我们会紧急修订法律或制定新法，确保企业进一步配合。”

国家环境局星期一再次援引《跨境烟霾污染法令》，向另外三家在印尼运营的公司发出预防措施通知书，要求它们扑灭森林和泥炭地火灾。连同上星期五（16日）接获通知的七家公司，至今共有10家公司收到通知。

尚穆根指出，如果这些公司不愿配合，当局将进一步调查它们与新加坡或其他国际企业的联系，包括背后可能控制它们的大型企业集团和个人。

例如，调查发现亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp and Paper）向其中三家接获通知的印尼公司采购产品，当局将进一步调查这些联系。

此外，一些火点或烟雾源头似乎与First Borneo Plantations，以及在新加坡上市的益资源（First Resources）和布米达马农业（Bumitama Agri）有关。当局将要求它们提供更多资料。

尚穆根说，新加坡交易所已向七家在本地上市的农业公司提出询问，了解它们的业务及与烟霾的可能关联。

这七家公司是：金光农业资源（Golden-Agri Resources）、布米达马农业、益资源、丰益国际（Wilmar）、肯卡纳农业（Kencana Agri）、印多福农业资源（Indofood Agri），以及陈顺风资源（TSH Resources）。

银行也须评估贷款企业若与火灾有关，可能带来的环境及法律风险。新加坡金融管理局将确保银行妥善管理这些风险。政府还会调查涉事企业是否享有政府津贴或奖励，以及是否仍符合领取条件。

据知，相关银行已向这七家公司提出询问。

批印尼官员“提供氧气”言论不恰当

尚穆根也批评一名印尼官员近日声称新加坡的氧气来自印尼森林的言论，认为这种说法不恰当。他指出，印尼人民同样深受烟霾影响，而烧芭造成的烟霾完全可以避免。

不过，他肯定印尼总统普拉博沃采取措施应对火灾，并希望印尼配合追究涉事企业责任。

有学者指出，新加坡向涉事企业采取法律行动，可能影响双边关系。尚穆根受访时强调，保护国人不应因为担心外交影响而却步。

“我们的人民正饱受烟霾之苦。这些专家认为我们应该怎么做？难道在采取行动保护国人之前，还得先吓得发抖、不敢行动吗？这不是新加坡的作风。”

他指出，如果“我们凡事都这样畏首畏尾，就不会有今天的新加坡”。“我们也不认为，这会引发任何双边关系问题。”

尚穆根也说，企业不能以为等到烟霾散去，就能恢复正常营业。“无论需要多长时间，我们都会追究到底。”

永续发展与环境部长傅海燕，以及数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤也陪同视察。