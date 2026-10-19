男子在年仅10岁女儿面前看色情片，随后竟对亲骨肉伸出狼爪，强奸女儿后更威胁她保密，否则他一旦坐牢，女儿就无法再见到他。

女儿因害怕而不敢吭声，接下来约三年内继续被生父性侵犯。痛不欲生的她向朋友倾诉并道出实情，后者向学校求助，男子的恶行才被揭发。

今年73岁的被告面对10项包括强奸、非礼和对孩童做出猥亵行为的控状。他星期一（10月19日）在高庭认罪后，被判坐牢13年半。

本案发生于2021年至2024年之间，受害人当时介于10岁至13岁，被告则是68岁至71岁，两人是亲生父女关系。案情没有提及受害人母亲的情况，或案发期间她是否在家。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人身份的信息，包括被告的名字。

根据案情，2021年至2022年的某一天，被告在家中首次性侵犯女儿。案发时，被告在主人房里通过电视机观看色情影片，当时受害人也在同一个房间里。过了一会儿，被告指示受害人抚摸他并为他口交。根据刑事法典，未经同意进行口交或肛交，或对14岁以下孩童进行口交或肛交，都构成强奸罪。

被告得逞后警告女儿不准把发生的事情说出去，否则他得为此坐牢，女儿就无法再见到他。受害人不敢违抗，但被告没有就此收手，接下来三年多继续性侵犯亲生女儿。受害人对于被告的行为感到恶心，不过她害怕被责骂而不敢反抗。

2024年10月，受害人终于鼓起勇气把实情告诉朋友，并且坦言自己有轻生的念头。朋友赶紧向学校老师求助，儿童保护服务处接到校方的通知后立即报案。被告在2024年10月24日被捕，一直还押至今。