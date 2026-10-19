国家环境局日前向七家涉及印度尼西亚林火的公司发出预防措施通知书，至今未收到任何回应。当局将进一步追查这些公司与新加坡或海外其他企业的联系，并研究下一步行动。

永续发展与环境部长傅海燕星期一（19日）与国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，以及数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤，到兀兰关卡视察后接受媒体访问。

她说，环境局正密切关注这七家公司的行动。它们都位于苏门答腊，分别为：Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau、SBA Wood Industries、Paramitra Mulia Langgeng、Sumatera Alam Anugerah、Hutan Lestari Raya，以及Bangkanesia。

其中，前三家公司曾在2015年烟霾危机期间接到环境局发出的类似通知书，相关调查至今仍在进行。

环境局星期一也向另外三家在加里曼丹运营的公司发出通知，要求它们扑灭林火、停止焚烧，并采取措施防止火患再次发生。它们是：Buana Megatama Jaya、Mananjung Hayak，以及Baratama Putra Perkasa。

傅海燕说，环境局会追查这些公司在本地或其他国家的企业联系，如关系企业、股东、客户和子公司等，并研究可采取的下一步行动。当局也会把收集到的证据提供给其他政府机构，让它们进行各自调查。

亚洲纸浆纸品公司被要求加强监督供应商

尚穆根受访时则指出，涉嫌公司都在印尼，可能会针对新加坡采取的行动提出技术或法律上的异议。

他说，如果这些公司不愿配合，当局将进一步调查它们与其他企业的联系，包括可能在背后控制它们的大型企业集团和个人。

例如，调查发现亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp and Paper）向其中三家接获环境局通知书的印尼公司采购产品，当局将进一步调查这些商业联系。

新加坡环境委员会星期一发文告说，已在星期天（18日）向亚洲纸浆纸品公司发出绿色标签认证临时限制通知，要求它加强监督木料供应商的防火和灭火工作，并每日提交林火应对报告。若未遵守要求，公司的认证资格可能吊销。

环境委员会也要求其他获得绿色标签认证的企业检查供应链，并申报是否向接到环境局预防措施通知书的印尼公司采购木料、纸张或纸浆产品。

亚洲纸浆纸品公司回答《联合早报》询问时说，正评估环境委员会的要求，并会遵照申报框架，提供所需资料。公司也尊重我国政府加强监管的举措，并承诺配合有关当局，支持防火和灭火工作。

尚穆根：企业不能只靠声明证明环保

尚穆根也透露，一些林火或烟雾源头似乎与印尼油棕种植企业First Borneo Plantations，以及在新加坡上市的益资源（First Resources）和布米达马农业（Bumitama Agri）有关。当局将要求这些公司提供更多资料。

他以益资源为例说，公司已发声明，说明零焚烧政策和灭火工作，“但声明写得再好，也不能只凭几句话就算数”。“拿出证据来，火从哪里烧起？那些土地属于谁？能查出是谁放的火吗？他们究竟采取了什么措施灭火？”。

尚穆根说，我国会要求这些公司交代所有事实，并根据事实采取行动。“我们会公平审视所有证据。”