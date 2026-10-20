我国今年正式成为超老龄化社会，总理公署部长英兰妮指出，随着国人越来越长寿，社会不能只关注人口老龄化带来的负担，更应思考如何让年长者保持健康、发挥所长，把长寿转化为社会优势。

协助管理国家人口事务的英兰妮，也是财政部兼国家发展部第二部长。她星期二（10月20日）出席新加坡管理大学幸福老龄化研究中心举办的第六届年度研讨会并致辞。研讨会以“发挥超老龄化社会的潜力”为主题。

国家人口及人才署今年9月发布的《2026年人口简报》显示，截至今年6月，我国65岁以上公民占比已升至21.4%。根据联合国定义，当一个国家有21%人口年龄在65岁以上，就属于超老龄化社会。

英兰妮说，人口老龄化确实带来不少挑战，包括长期护理需求增加、家庭照顾者负担加重，以及医疗和社会开支不断上升。不过，长寿也是我国数十年来在医疗、教育、住房和经济等方面取得进步的成果，值得肯定。

“我们应该为国人越来越长寿感到欣慰，并充分发挥长寿带来的优势。”

她指出，超老龄化社会拥有更多累积了数十年经验、知识和人脉的年长者。他们过去在职场、家庭和社区做出贡献，只要继续保持健康活跃，未来仍能发挥重要作用。

不过，英兰妮强调，长寿不会自动成为社会优势，关键在于国人能否健康地度过晚年，以及社会是否及早做好准备。

推动原地养老 让年长者保持活跃

她指出，要让国人活得长寿又健康，政府须三管齐下，包括加强预防医疗和长期护理、打造适合年长者生活的社区，以及鼓励国人及早为晚年做好准备。

其中，及早规划尤其重要。英兰妮说：“我们在中年时做的决定，可能对晚年的健康、财务保障和应对挑战的能力产生重大影响。”

她指出，政府因此从健康、财务和技能三方面，协助国人及早做好准备。

英兰妮指出，随着员工休假及承担家庭照顾责任的情况增加，企业有时需要人手暂时接替部分工作。拥有丰富经验、但不希望再从事全职工作的退休人士，就可填补这类人力需求。（李冠卫摄）

在健康方面，政府正逐步从以治疗疾病为主，转向预防疾病。例如，2023年推出的“健康SG”计划便鼓励国人及早管理健康，预防慢性疾病。

在财务方面，公积金局推出退休户头配对填补计划和保健储蓄配对填补计划，为符合条件、退休或医疗储蓄较少的年长者提供一元对一元的现金填补配对，协助他们增加晚年储蓄。

在技能方面，技能创前程中途职业津贴和职涯中期培训津贴等措施，则协助40岁以上的新加坡人学习新技能、适应职场变化，延长职业生涯。

英兰妮说：“如果政府创造有利条件、社区加强人与人之间的联系，而个人也主动承担责任、为晚年做好准备，长寿就能成为整个社会的优势。”

分时工作可让退休人士继续发挥所长

在研讨会的对话环节中，英兰妮也谈到退休人士如何继续参与职场，并对“分时工作”（fractional work）的概念表示认同。

所谓分时工作，是指雇主不必聘请一名全职员工承担所有职责，而是把部分工作交给具备相关经验的人，以兼职或灵活方式完成。

英兰妮说，随着员工休假及承担家庭照顾责任的情况增加，企业有时需要人手暂时接替部分工作。拥有丰富经验、但不希望再从事全职工作的退休人士，就可填补这类人力需求。

人力部代部长刘洁敏早前指出，人力部正探讨如何协助雇主重新设计工作，包括把部分职务改为分时工作。

总理公署部长英兰妮（左二）与新大幸福老龄化研究中心主任郑宝莲教授（左一）以及其他学者讨论社会该如何健康迈入老龄化。（何家俊摄）

幸福老龄化研究中心主任郑宝莲教授受访时则强调，要真正发挥年长者的潜力，社会必须消除年龄歧视。

她认为，政府可考虑通过税务优惠等措施，鼓励雇主改变观念，更积极地聘用年长员工，让他们感受到自己仍受社会重视，也有能力继续做出贡献。

“如果有一天，他们觉得新加坡不再需要自己，觉得自己是多余的、被忽视的，就可能转而寻找其他需要他们的地方。毕竟，谁愿意在自己的国家里，成为一个不被看见的人？”

郑宝莲也认为，政府应检视现有各项政策和资金安排，加强整合与协调，确保措施真正落实并发挥作用。