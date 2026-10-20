小学四年级那年的一次当义工的经历，在何陈沁蕊的心中播下了一颗关怀社会的种子。当时怀着满心期待参与义工服务的她，未曾料到这段初次接触社会的旅程，会成为她日后走向社会倡议的起点与方向。

如今，19岁的何陈沁蕊就读于南洋理工大学，不仅跨越最初的青涩，更将公益视野拓展至听障人群、看护者等多元社会议题，用实际行动诠释青年的社会责任。

回顾最初的志愿服务，何陈沁蕊坦言，小学时期的学习鲜少深入触及人文关怀领域，自己起初也比较内向。“当时跟年长者互动的时候不清楚怎么跟他们相处，有时候得不到回应也不明白为什么。”

后来，她选择勇敢跨出舒适圈，尝试与年长者建立友谊，并在过程中逐渐学会了同理与体谅，也切实感受到年长者在交谈时所流露的喜悦。

“看到他们和我聊天时显得很开心，我才意识到该如何与他们相处。”

这份真挚的互动体验让何陈沁蕊深受触动，并促使她通过各种学习之旅深入思考社会现状。

在2021年至2022年期间，她积极参与学校乐团的“德育在于行动”（VIA）项目，让关怀的种子持续发芽。

2023年，何陈沁蕊与三名志同道合的伙伴组队报名参加青年行善活动（Youth For Causes，简称YFC），这是她首次正式参与的团队倡议项目。

何陈沁蕊认为，社会正面临着照顾者以及弱势群体等复杂的议题，“我下定决心，想把项目做得更大一些，也想挑战一下自己，看看自己到底能为社会带来什么样的改变”。

目前何陈沁蕊和她的朋友正投入去年5月启动的长期初创项目，旨在为看护者群体提供支持，希望能建立起看护者和社区之间的联系。

面对青年在社会中扮演的角色，何陈沁蕊坚信，年轻人往往具备更敏锐的社会感知力与丰富的情感。“很多青年容易低估自身的能力，没有发现自己其实能够为社会带来巨大的积极影响。”

“青年不应当‘两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书’，而是应成为主动回报社会的力量。”