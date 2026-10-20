今年3月间，中东商业航班曾因美以伊战火被迫停飞，约100名新加坡学生滞留约旦。在我国未设常驻约旦代表处的情况下，新加坡驻约旦荣誉总领事哈达德率领团队，一边协调巴士、接载点及边境通关事宜，一边与我国外交机构紧密沟通，还为学生开辟24小时询问热线。

哈达德（Dina Haddad，44岁）说：“现场情况瞬息万变，出发时间一改再改，我们必须随时灵活应变。”

学生由哈达德的团队护送，成功跨境进入沙特阿拉伯，终在3月12日顺利登上我国空军部队专机，平安返抵国门。

当时一肩挑起这次撤离重任的哈达德，才从担任荣誉总领事长达20年的父亲手中接棒不到一年。

约旦一家汽车经销企业业务发展总监哈达德，去年受委为新加坡驻约旦荣誉总领事。她的父亲曾担任荣誉总领事一职长达20年，这项任命让她有机会延续父亲的使命，继续加强约旦与新加坡之间的双边关系。（张俊杰摄）

回忆起护送学生撤离的日夜、车队出发前那个清晨的一场说明会，令哈达德至今难忘。看着这些学生满怀心事紧绷着面孔，背着沉甸甸的行囊静静聆听撤离路线与车程说明，哈达德深切体会孩子们当时的百感交集。

“一切来得太突然了，能感受到他们急切盼着赶快回家与家人团聚，却又为必须与朝夕相处的师友和校园道别而难过。看着他们离去，我们也十分不舍，但一想到他们终能平安回到父母身边，一切都值了。”

在许多新加坡不设常驻领事馆的国家，每当国人遇到危难需要寻求援助，哈达德和我国在全球32个国家的另36名荣誉总领事，总是挡在最前线的触点。

这些荣誉总领事本周聚集我国，出席为期五天的第10届荣誉总领事会议。他们将在访问期间分别会见尚达曼总统、黄循财总理、副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇、外交部长维文医生，以及外交部兼内政部第二部长沈颖。

他们也会出席由能源贸工部、经济发展局、新加坡企业发展局，以及数码发展及新闻部举行的汇报会，并参访榜鹅数码园区和新加坡国际港务集团的PSA Horizons中心。

沈颖星期二（10月20日）为会议致欢迎辞时说，诸位荣誉领事虽鲜少登上新闻头条，却总在新加坡人深陷突发困境与最脆弱的时刻，提供关键的帮助。

任职长达52年 驻黎巴嫩荣誉领事冒生命危险撤离国人

另一名出席会议的新加坡驻黎巴嫩荣誉领事哈比斯（Joseph Salim Habis，83岁），自1974年受委以来已服务了52年，是我国任职最久的荣誉领事。

他说：“在黎巴嫩，大家都称我为‘那位新加坡人’。”而他也早已把新加坡视为第二个家。

凭借在地的良好商誉与深厚人脉，哈比斯自1974年受委为新加坡驻黎巴嫩名誉总领事，至今已逾半个世纪。他对新加坡的发展成就深表钦佩，并认为要胜任这一职务，必须对这个国家和人民怀有真挚的情感。（张俊杰摄）

漫长的服务生涯中，最令他难忘的是1982年黎巴嫩冲突爆发时的经历。当时机场遇袭，其他撤侨国家又拒载新加坡人，面对孤立无援的绝境，哈比斯与家人虽也面临生命威胁，仍毅然动用人脉，冒险安排两三名新加坡人越境进入叙利亚并辗转返新。

他坚定地说：“他们是我的责任。”

如今虽已届八十高龄，哈比斯依然随时待命，为旅居黎巴嫩的新加坡人提供援助。展望未来，从商的他也希望进一步促进新黎两国的商业联系。