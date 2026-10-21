大巴窑老字号“品香云吞面”摊贴告示指暂停营业，还说“尚无法确定未来是否会恢复营业”，令不少顾客星期三（10月21日）早上扑空。

摊主透露，他生日当天确诊患上末期胰脏癌，如今正接受化疗。

从1993年开始经营至今的大巴窑4巷第93座“品香云吞面”，是大巴窑邻里熟悉的老字号。夫妻档何美发和叶雪英从年轻时开始当小贩，在摊位打拼逾30年，每天开档时都大排长龙，食客有时甚至需要等上大个半小时。

这个摊位日前突然张贴出两张中英告示，通知会暂停营业，但并未说明原因。

告示称：“由于个人原因，经过慎重考虑，决定暂停营业。”

“我们需要暂时停下脚步，休息一段时间。现阶段，我们尚无法确定未来是否会恢复营业……恳请大家给予理解和包容。”

告示指后续消息将通过社媒发布，并感谢顾客一直以来的关怀和照顾，陪伴他们走过这段弥足珍贵的岁月。

记者辗转找到老板何美发（57岁），他受访时说，10月5日当天确诊患上胰脏癌第四期，为了休养才决定暂停营业。

他透露，今年头开始逐渐消瘦，过后向家庭诊所求诊，被告知需要到政府医院做进一步检查。约三周前，他感到不舒服和疲倦，去检查竟确诊癌症。

他指以往都有固定做身体检查，虽然有高血压和糖尿病，但健康状况基本上都还算良好。

确诊当天家人无法接受，且当天是他的生日，隔天又是太太的生日，这无疑是一场打击，但他决定调整心态，乐观面对。

“我甚至开玩笑地问医生，患病后是否还能继续开档。”不过，他也明白，若不好好调养身体，太太只会越来越担心，孩子也会不知所措，不知道该如何照顾这个家。

如今他已完成一次疗程，虽然走路时会稍微有点喘和比较容易累，但生活方面没受太多影响。

完整报道，请翻阅2026年10月21日的《新明日报》。