一名前同事原本计划在自己生日当天到京都游玩，没想到出发前一天不慎滑倒，脚踝骨折，只好取消旅程。他在聊天群组中感叹，自己已经年过五十，不得不认老。

群组里另一名朋友马上安慰他：“放心，50 is the new 30！”

这句带着善意的玩笑，无非是说，如今的50岁没那么显老，可能就像过去的30岁。

但它从侧面道出现代人面对年龄的一种矛盾：我们希望自己活得久、老得慢，却往往要等到身体出了状况，才意识到健康并非理所当然。

新加坡已经正式迈入超老龄化社会。截至今年6月，65岁及以上公民占比已达21.4%。人口老龄化带来的医疗、长期护理和家庭照护压力，固然值得关注，但如果越来越多人有机会活到七八十岁，甚至更久，我们能否让长寿成为社会的优势？

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期二（10月20日）在新加坡管理大学幸福老龄化研究中心的年度研讨会上，就提出了这样的观点。

在不在职场都能有所贡献

年长者累积了数十年的经验、知识和人脉，只要继续保持健康活跃，未来仍能发挥重要作用。

不过，发挥潜能不一定意味着继续工作。对于希望延续专业生涯的人，社会是否提供了合适的机会？而对于已经离开职场的人，他们的经验又能通过什么方式继续发挥作用？

英兰妮在研讨会上谈到“分时工作”（fractional work），即企业把部分职责交给具备相关经验，但不希望继续全职工作的人员。这种安排让退休人士有机会继续贡献，同时保留更多时间享受生活或照顾家人。

总理公署部长英兰妮（左二）与新大幸福老龄化研究中心主任郑宝莲教授（左一）以及其他学者讨论社会该如何健康迈入老龄化。（档案照片）

概念听起来不错，要落实却未必容易。企业是否愿意拆分传统的全职职位，让资深员工以兼职或项目形式参与？雇主是否能够摆脱对年龄的刻板印象，不再把退休等同于能力衰退？

一名资深专业人士，未必还想每周工作五天、参加无数会议，却仍能指导年轻员工、处理特定项目或提供专业意见。如果企业只提供全职工作这一种选择，这些经验便可能就此流失。

即使完全离开职场，年长者仍然可以为社会作出贡献。退休的祖父母，可能每天接送孙子、陪他们做功课，让子女能够安心工作，也可能在孙子的成长过程中，分享自己的人生经验，给予父母以外的另一种引导。

说到祖父母带孙，不免联想起前国防部长黄永宏医生，他经常在社交媒体分享自己如何四处品尝小贩美食，以及带着孙儿孙女出游。孩子们如今或许只是享受与爷爷相处的时光，但长辈的见识、经历和价值观，也可能在日常相处中潜移默化地影响下一代。

谁知道，日后会不会有孩子因为爷爷的经历，而对某种职业或人生道路产生兴趣？

“财富”的意义

当然，不是每名长者都有孙辈，也不是每个人都适合或愿意承担照顾责任。重点是，社会应该认识到年长者贡献的多样性，而不是只以他们是否继续工作、赚取收入来判断其价值。

即便如此，长寿也不会自动成为优势。以上种种可能性都有一个前提：保持健康。身体状况会影响一个人能否继续工作、独立生活，或承担照顾孙辈的责任。

这更不代表只有健康活跃、能够继续贡献的人，才“有价值”。我们希望人们健康地老去，不是为了要求他们到了七八十岁仍然工作、照顾别人，而是让他们有更多选择，决定自己想怎样度过晚年。

50岁是不是新的30岁，或许没有那么重要。重要的是，当我们有一天也走到70岁、80岁，甚至更高的年龄时，是否仍有足够的健康与自主权，决定接下来的人生怎么过。

说到底，长寿是福气，健康才是财富。而这份财富的意义，不仅在于让我们活得更久，也在于让我们有更多选择，决定如何生活。