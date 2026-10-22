新加坡的小学生从四年级就会在学校接触和使用人工智能（AI），但面对真假难辨的科技，小学生和父母们准备好怎么面对了吗？

家长赵文雁让10岁儿子叶佳颖在儿童科技教育中心Empire AI学习AI，以游戏方式了解AI的思维路径，并尝试使用AI辅助工具编写简单的程序。

叶佳颖在Empire AI学习编程，老师罗惠绮在旁指导。（视频截图）

虽然支持儿子在校外学习AI，但赵文雁坦言，学校里的课堂上人数较多，孩子未必能得到足够的监督。“在编程中心，因为有老师一对一的严密监督，我放心让他尝试。但如果是在学校，一个班级有几十名学生，老师很难时刻盯着每一个人。我难免会担心他接触到不适合这个年龄层的内容。”

父亲发现11岁儿子用AI抄作业

另一边厢，11岁男生李赞耀的父亲李安森，则展现出更为开明的态度。李安森认为AI是未来不可逆转的大趋势。他说：“AI是孩子们未来必须掌握的工具，与其把他们保护在温室里，不如让他们尽早接触，学会如何正确利用科技来提升自己。”

11岁的李赞耀在父亲的鼓励下接触新兴科技，例如3D打印。（视频截图）

然而，李安森也承认，如何引导孩子安全、负责任地使用AI，是所有家长面临的共同挑战。他就曾发现儿子偷偷使用AI抄范文写作业。

“他起初说是自己做的，我追问后才承认是用AI做的。我没有因为他用AI做功课而惩罚他，而是罚他对我说谎，但他也不应该用AI来完成功课。如果他是通过AI辅助自己的了解来完成作业，那是没问题的。我是怕他过度依赖AI，自己不会思考解决问题。”

儿童科技教育中心：不应禁止孩童接触AI 而是引导他们科学使用

Empire AI中心联合创办人蔡依玲指出，如今招聘市场更看重掌握AI工具应用能力的复合型人才，而非单纯掌握编程技能的员工。她强调，在数字化时代一味禁止孩童接触AI并非良策，关键在于由成年人给予正向引导，帮助他们科学运用AI。

她建议，家长和学校应当将AI定位为“协作伙伴”，而不是“代步工具”。“我们要教会孩子提问的艺术，并培养他们的质疑精神——永远不要全盘接受AI给出的第一个答案，而是要学会去核实和验证。”

专家警惕：小心别让孩子对AI“盲目崇拜”

启望家庭顾问家庭辅导员庄贻杰指出，这个年龄段的孩子，最容易掉入对科技“盲目信任”的陷阱。

庄贻杰解释说：“AI工具回答问题时语气非常坚定自信，即使它提供的回应不一定是完全正确的。我往往都会提醒我的孩子要抱有’健康的怀疑心’，分析AI给的答案，看是否能全盘相信。”

他警告，如果缺乏适当引导，孩子们可能会习惯性地依赖AI来解决所有问题，从而削弱了自身独立思考和解决问题的能力。

他表示：“父母不能缺席。我们需要多与他们沟通，并提醒孩子不要跟真实的世界脱节。网络虚拟AI的这些人物只能带来短暂的开心，在现实生活中还是需要与家人和朋友建立真实的感情联系。”

点击视频，了解专家、家长和小学生对于儿童接触人工智能的期待与担忧。