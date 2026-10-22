所谓打蛇打七寸，对做生意之人，断其财路，或许才是最直击要害的惩戒。

印尼烧芭导致的烟霾问题持续困扰新加坡，今年情况尤其严重。

有在关注时事的蚁粉应该不难发现，这些年来外交层面的努力没收到太大成效。但近来一系列新加坡当局和投资者“用钱投票”的做法，或许有望打破这一僵局。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根日前直接警告，那些涉及跨境烟霾的企业和背后的“藏镜人”也将被追究，企业不能利用不同的公司架构玩“捉迷藏”。

他也公开点名数家和跨境烟霾有关的公司。新加坡挂牌上市的益资源（First Resources）和布米达马农业（Bumitama Agri）被指和起火点有关；亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper，简称“APP”）则被指向三家已收到新加坡国家环境局预防措施通知书的涉事公司采购原料。

此外，新加坡交易所也向七家在本地上市的农业公司提出质询，以了解它们的业务与烟霾的可能关联。

被公开点名的公司尚未被采取任何法律行动，毕竟就执法层面而言，烧芭行为在印尼，根据我国《跨境烟霾污染法令》展开的调查和执法极难奏效。

但这并不意味着相关被点名的公司不会受到任何打击。

益资源的股价近一周已下跌近8%，布米达马农业股价则下滑逾10%。

被指和涉烟霾印尼公司有业务往来的亚洲纸浆纸品公司（APP），18日也被新加坡环境理事会发出绿色标签认证临时限制通知，要求公司加强监督旗下木料供应商的防火和灭火措施，并每日提交报告，否则认证资格可能吊销。

值得一提的是，2015年职总平价超市曾因APP和印尼林火有关，下架过该公司的产品。

亚洲纸浆纸品公司旗下公司生产的Paseo品牌卫生纸，目前仍在本地超市架上售卖。（吴先邦摄）

除此之外，涉事企业的融资管道也可能受限，本地三大银行星展银行、华侨银行和大华银行强调，对毁林和露天焚烧行为零容忍，可能会削减对违规企业的融资，甚至终止与这些企业的业务关系。

国家发展部长兼新加坡金融管理局副主席徐芳达星期三（10月21日）也指出，挂牌企业绝不应该涉足包括非法烧芭在内的违法行为，也不应该和参与这类活动的企业合作，或为它们提供支持。

新加坡证券投资者协会（SIAS）会长大卫·杰乐（David Gerald）亦向投资者发出呼吁，要求他们务必审慎考量，避免投资那些环境记录不良，导致森林和绿地受严重破坏，危害公众健康的企业。

电影《门徒》中，香港天王刘德华饰演的毒贩被问到人们为何吸毒时，本能地回了一句：“不知道，不想知道，做生意，讲供求，有人买，就有人卖。”

不少被质疑和印尼烧芭有关的公司几乎都强调本身秉持“零烧芭”政策。但“我不杀伯仁，伯仁却因我而死”，若他们也抱持“不知道，不想知道”的态度向涉及烧芭行为的公司购买原料，其实便是间接助长这场困扰多个东南亚国家的跨境烟霾。

无论是监管当局、投资者或是提供融资的金融机构，对烧芭行为深恶痛绝的表态不能仅停留在口头上，必须落实为具体行动，才能对相关企业形成实质震慑。

法律鞭长莫及，外交绑手绑脚，但如果能让追求盈利的公司因纵容烧芭在财务上受到打击，说不定会是突破“烟锁南洋”僵局，让国人每年12个月都能吸到新鲜空气的契机。