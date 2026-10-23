我国空气污染指数星期五（10月23日）中午回升，全岛五个地区的一小时悬浮颗粒PM2.5浓度均呈上升趋势，处于偏高水平。

根据国家环境局网站的最新数据，截至下午2时，全国一小时PM2.5浓度介于每立方米76微克至99微克，处于偏高水平，与下午1时的PM2.5浓度（介于每立方米56微克至84微克）相比，明显升高。其中，中部浓度最高，为99微克；北部89微克，西部83微克，东部81微克，南部最低，为76微克。

反映过去24小时空气质量的PSI也呈回升趋势。截至下午2时，全国24小时PSI介于72点至96点。相比之下，下午1时的全国24小时PSI介于69点至94点。下午2时，西部的24小时PSI最高，为96点，中部87点、南部80点、东部79点，北部最低72点，均处于适中水平。

受印度尼西亚林火影响，我国24小时PSI自本月5日起一直处于不健康水平，一些地区甚至进入非常不健康的情况，直到星期四（22日）下午3时才回落到适中水平。PM2.5浓度也恢复正常。

不过，环境局预测，星期五本地及周边地区会出现阵雨，苏门答腊南部和加里曼丹南部料持续干燥，烟霾可能随东南风飘向新加坡，PSI或回升到101点至150点的不健康水平。