星展银行将拨款100万元，用于分发N95口罩及空气净化器等必需品，助本地27万5000名弱势老人与外籍劳工抵抗烟霾的影响。

星展银行星期五（10月23日）发文告宣布，将在员工义工团队的协助下，向星展基金会支持的社会服务机构分发5万个N95口罩及100台空气净化器，受惠机构包括Allkin Singapore、狮子会乐龄关怀中心（Lions Befrienders）和太和观社区服务等。

星展银行也会与其他机构合作，为500名行动不便且独居的年长者提供空气净化器，改善他们的居住环境。

另外，在考虑到许多客工烟霾天仍需在户外工作，星展银行将另外捐出50万个N95口罩。银行将联合人力部，通过客工宿舍营运方分发口罩。自本星期天（25日）中午12时起，七个客工休闲中心将以先到先得的方式向客工派发口罩。

除了社区援助，星展银行启动了内部烟霾应变预案，包括向全体员工派发N95口罩、在办公场所加装活性炭过滤网，以及为高风险群或特定岗位的员工提供灵活工作安排。对于必须在户外工作的员工，银行已采取减少暴露时间及配备防护装备等保护措施。

星展银行新加坡主管林鑫川指出，烟霾影响整个社区，但部分群体受到的冲击可能更大。户外工作者往往避无可避，部分年长者可能无法找到空气较洁净的场所。作为一家致力于服务客户与社会的银行，星展银行希望凝聚员工、合作伙伴与资源，帮助这些群体共渡难关。

他还说，银行将密切留意未来空气质量的变化，并将继续根据社区需求进一步调整和推出相应的支援方案。