受台风“蔷琵”（Champi）逼近台湾及日本地区的影响，往返新加坡与台湾以及经由台湾转飞日本的部分航班延误或取消。

樟宜机场网站信息显示，已有大约10趟原定星期五（10月23日）中午至星期六（24日）傍晚，从新加坡飞往台北及经台北飞往东京、首尔等地的航班宣布取消。

受影响的航空公司包括新加坡航空、酷航（Scoot）、星宇航空（STARLUX Airlines），以及长荣航空等。其中，最早被取消的航班为星期五中午12时40分起飞的星宇航空JX771航班、酷航TR867（经台北飞往东京），以及长荣航空BR225等多趟班机也相继取消。

新航在星期四（22日）傍晚通过脸书发布公告，证实受台风“蔷琵”恶劣天气影响，取消星期五往返新加坡与台北的四趟航班（SQ876、SQ877、SQ878及SQ879）。新航指出，将主动联系受影响乘客安排改签或全额退款，并提醒乘客通过官网关注最新航班状态。

随着台风向东北方向移动，航空公司呼吁近期出行旅客提前确认行程。