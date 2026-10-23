1945年9月9日，二战期间积极参与抗日活动的136部队上尉谭显炎在日记中详细记载当时怡保一带情报网络遭瓦解、反抗运动成员被捕的情况。时隔81年，这份珍贵的一手资料向未经历过战乱的人们，展示日据时期新加坡和马来亚的生活面貌。

过去一年，86名捐赠者为国家图书馆和国家档案馆贡献近1万1000件历史文物，包括手稿、乐谱、照片、地图、书籍与影音资料。

谭显炎的日记就是其中一件物品。他的女儿、本地知名作家尤今（本名谭幼今），捐赠186件物品，包括父亲留下的日记等二战时期的史料。2009年获颁新加坡文化奖的尤今，也捐赠了与自己的文学作品相关的旅行手记、书签、海报等物品。

此外，国家图书馆近期收到历史学家安东尼·迪士尼（Anthony Disney）捐赠的逾1000件关于葡萄牙在亚洲的殖民帝国史的资料。国家图书馆明年也将推出历史学家彼得·波许博格（Peter Borschberg）关于1616年一支西班牙舰队在新加坡海域停泊与覆灭的新书，让公众了解这段鲜为人知的海事历史。

这批资料将进一步丰富现有新加坡早期历史和欧洲影响力的馆藏。国家图书馆目前也与葡萄牙里斯本大学展开学术合作，寻找葡萄牙图书馆和档案馆中所收藏的新加坡与东南亚历史资料，以便进行数码化和进一步学术研究。

数码发展及新闻部长杨莉明星期五（10月23日）在国家图书馆管理局年度捐赠者答谢活动上，宣布上述消息。她致辞时说：“当个人历史得以保存和分享，便能帮助我们深入了解那些塑造社区的经历与价值观。这些故事汇聚在一起，就成为我们共同记忆的一部分。”

本地马来说唱创纪录 捐混音带望更多人听到

捐赠的物品中，不乏本地音乐界的影音与文字记载。音乐制作人阿米尔（艺名Amyr Abadawn，43岁）与说唱歌手马奇玛（艺名Pat Machima，42岁）两年前召集22名马来说唱歌手，共同录制马来语歌曲“Bangkit”（意即“崛起”），歌曲因汇集最多马来说唱歌手而载入新加坡纪录大全（Singapore Book of Records）。

阿米尔把收录歌曲的混音带捐给国家图书馆，希望借此让更多人听到本土马来说唱音乐。

杨莉明也在活动上宣布，图管局与英国教育慈善机构Didasko合作推出的错误图书馆（Library of Mistakes），明年第一季度在国家图书馆大厦七楼正式开放。馆藏集中介绍金融与商业史上的成败兴衰，尤其通过失败的案例，提醒公众以史为鉴，切勿重蹈覆辙。