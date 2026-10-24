苹果首款折叠屏手机星期五（10月23日）全岛开卖，开卖首日就有不少卖家在二手平台放售，Carousell更出现逾700则相关售卖贴文，其中原价4899元的手机，有人还炒高至6888元。

继上月苹果iPhone 18系列开卖后，苹果首款折叠屏手机iPhone Duo星期五正式在本地出售。

开卖当天，全岛各个有售卖的门市都出现人龙。苹果此前已经指出，亚洲多个地区的实体门店在开卖当天将不会有现货供顾客直接到店购买，必须先上网预订。

根据苹果官网资料，iPhone Duo共有星光白色和夜空色两种颜色，256GB机型售价3099元、512GB售价3399元、1TB售价3999元、2TB则售价4899元。

开卖当天，二手交易平台Carousell已出现700多则相关售卖贴文。

《新明日报》记者查询有认证卖家的贴文，对方的256GB机型开价4188元，比原价高出1089元；512GB机型开价4888元，比原价高出1489元；2TB机型则开价6888元，比原价高出1989元。

此外，《海峡时报》也报道，有已经买到的人士直接在门店外头溢价兜售，有的开价比原本的售价高出1000元。

完整报道，请翻阅2026年10月24日的《新明日报》。