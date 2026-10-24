癌症三度复发，扩散至脑部和脊椎，最后罹患末期肺癌，前空少在抗癌逾一年后，星期五（10月23日）不幸逝世，多名友人纷纷悼念。

死者是44岁的卓永杰。他此前在新航担任空服人员长达13年，离职后转行担任理财顾问。2023年6月离开新航不久，他在一次健康体检中确诊第四期肺癌。由于发现时已属晚期且癌细胞已扩散，他于同年接受肿瘤切除手术及六次化疗。

化疗结束后，他的左肺仍残留约1厘米的肿瘤。去年10月，癌细胞出现基因突变，进一步侵袭右肾上腺。为此，他必须接受密集化疗，在短短六个月内完成六个周期共18次化疗，其间不得不全面暂停工作，专心养病。

星期五，他撒手人寰后，亲友在其脸书专页发布讣告，众多生前好友纷纷留言追思。

曾与他共事的空服好友莫哈末留言说，卓永杰是他合作过最开朗、最乐观的机组同事，无论遭遇何种困境总以笑容示人，他对母亲的孝心更令人动容。

另一名网民则忆述，此前陪同哥哥到医院接受化疗时曾偶遇卓永杰两次，深深被他的正能量感染。这名网民写道：“你有对抗癌症最顽强的意志，也是这场抗癌战役中真正的勇士。你没有输，你是胜者。”

新航前空姐艾米莉忆述卓永杰时则说，以往工作上一旦遇到不确定的事，她总是能毫无顾虑地向对方请教。她透露，在她得知母亲确诊患癌后，也曾发短信向卓永杰求助，并在几秒钟内便收到回复，不仅给她发来适用的饮食建议，还给予许多暖心的鼓励与支持。

完整报道，请翻阅2026年10月24日的《新明日报》。