针对印度尼西亚削减对新加坡的天然气供应，受访专家估算，削减量占新加坡整体天然气进口量约2%，我国仍有能力维持稳定的能源供应，但印尼的决定料打击区域能源合作的努力。

印尼政府宣布从星期六（10月24日）起削减对新加坡的天然气供应，每天减少共计310亿英热单位。

去年，印尼向日本出口约380万吨天然气、中国379万吨、新加坡322万吨及韩国227万吨。

新加坡约95%的电力来自天然气。能源市场管理局统计数据显示，2025年，液化天然气占我国天然气进口量的57%，其余43%是来自印尼和马来西亚的管道天然气。

新加坡战略能源与资源中心联合创始主席年家亮博士根据公开贸易数据估算，印尼管道天然气占我国整体天然气进口量约28%。

他接受《联合早报》访问时说，按新加坡2025年进口规模估算，印尼此次宣布的减供量，占新加坡整体天然气供应约2%。

减供引发电价大涨可能性不大 但仍有能源中断风险

南洋理工大学电力工程中心主任徐岩副教授说，考虑到2%的减供规模较小，相信对新加坡电力供应的影响有限且可控。“削减可能增加一定的燃料采购成本，但我认为仅由此次减供引发电价大幅上涨的可能性不大。”

新加坡国立大学机械工程系主任李宝胜教授也认为，印尼削减天然气供应尚不会对新加坡的电力供应构成威胁，原因包括我国一直在加强整体的能源韧性，包括成立中央燃气机构，以及发展第二座液化天然气接收站等。

不过，能源韧性、能源可负担性和能源可获得性是不同的概念。李宝胜说，新加坡能以液化天然气填补管道天然气的供应缺口，但考虑到全球当前的市场环境，这种替代方案的成本可能更高。

此外，我国虽然积极开拓更多元的能源进口来源，但当多个供应渠道同时受地缘政治冲突、海运中断等各种危机影响，能源供应仍有中断的风险。

李宝胜说：“新加坡有能力应对印尼此次的供应削减，但这不意味着新加坡的能源安全已稳固到能够完全抵御未来可能发生的各种供应中断。”

我国星期五（23日）也宣布，委任三家发电公司试验进口及供应生物甲烷（biomethane），作为一种天然气的替代发电燃料，首批料于2028年底进口。

徐岩说，发展生物甲烷是新加坡发展能源多元化和推动低碳转型的努力，但计划后年才启动，且试点容量只有最多300兆瓦，规模相当有限。“生物甲烷更适合充当传统天然气的补充，而非短期内的全面替代方案。”

专家：印尼宣布削减已有迹象

早在2022年，印尼虽然同意延长对新加坡的天然气供应至2028年，但当时已决定降低供应量。

年家亮说，印尼政府多年来有意减少天然气出口，把更多能源保留给国内的工业和经济发展，此次宣布削减对新加坡的天然气供应不令人意外，但应当关注宣布的时机、执行速度，以及背后的政治言论。

他指出，印尼官员近日警告，可能停止向“不尊重”印尼的国家出口能源，随后就宣布削减对新加坡的供应。“目前没有充分证据证明两者存在直接关联，但这种政治表态容易引发外界对能源供应可靠性的疑虑。”

李宝胜说，能源出口国有正当权益管理国内天然资源，维护能源安全，但资源主权应与出口国对国际买方所承担的合同义务区分开来；有必要确定印尼决定削减供应是否符合现有合同条款，或新印政府是否已达成共识。

他强调，在无法查阅两国合同的情况下，不应断言削减供应已构成违约。

“不过，当跨境能源供应出现不可预见的变化，可能削弱商业信心，并推高投资者和买方所要求的风险溢价，对能源领域的影响不止于天然气供应。”

年家亮指出，东南亚能源合作正走向更深层次的相互依赖，包括发展亚细安电网。

“跨境能源基础设施需要数十年的投资和合作承诺，若供应可靠性受政治因素干扰，进口国不得不重新评估长期依赖关系，投资者也会要求更高风险保障。”