能源市场管理局（EMA）证实，来自印度尼西亚的天然气供应将减少，削减量少于新加坡每日天然气需求的2％。

当局星期六（10月24日）答复媒体询问时说，根据本地天然气进口商提供的信息，接下来18天里，来自印尼的管道天然气供应减少170亿英热单位（17 BBTUD），这占新加坡每天约1万亿英热单位的不到2％。

据当局了解，本地进口商将根据合同，就供应中断采取一切相关的追索措施。

能源市场管理局说，我国具备应对供应减少的应对措施。近几个月，因已知或临时的维修工作，出现了200亿英热单位至1000亿英热单位不等的供应中断，但皆由其他天然气来源补上。

“新加坡中央燃气机构（Singapore GasCo）已做好营运准备，随时进口更多液化天然气。”

能源市场管理局指出，除了印尼，新加坡也从其他地方进口天然气。电力公司也必须为发电维持足够的柴油等燃料储备。“因此，我国具备足够能源供应来应付全国需求。”

能源市场管理局将继续与能源领域和合作伙伴共同确保新加坡能源供应的可靠度和韧性。