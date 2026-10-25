自2024年4月起，非公民和非永久居民（简称非居民）的公积金户头已全面关闭，但至今仍有不少人未领存款。这些待领公积金中位数为1000元，超过八成户头余额少于5000元。

中央公积金局在2023年3月宣布，公积金制度旨在协助公民和永久居民安心退休，因此有大约30万名非居民的户头，会在2024年4月起自动关闭。

经过当局持续联系和提醒，这几年有更多非居民申请提走存款，但仍有许多人尚未这么做。

公积金局发言人答复《联合早报》询问时透露，尚未领走存款者的储蓄余额，普遍低于已提款者。不过，公积金局没透露相关人数及有关公积金总额。

明年4月起 未领存款不再享利息

目前，待领非居民公积金存款仅有0.05%年利率，明年4月起，这些存款不再享有任何利息。

发言人指出，当局持续通过直接通知，以及与新加坡驻外使领馆和外国大使馆合作等方式，尝试联系未提款的非居民。

由于不少人早在数十年前已离开新加坡，当局未必掌握最新联络资料，因此也曾在海外报章刊登广告。至于这些人为何迟迟未提款，发言人表示不清楚具体原因。

在1987年之前，本地所有雇员，不论是不是公民或永久居民，都须缴公积金。1987年后，持工作准证（Work Permit）的非居民，可自愿缴交。在1995年至2002年，所有在本地工作、持各类工作证件的非居民，都不必缴公积金，不过可自愿填补公积金户头。2003年起，当局不再允许非居民填补公积金。

一般相信，许多未提款者，是多年前曾在本地工作的马来西亚公民。

提款申请平均需约12个星期处理，以便当局进行必要审核，确保款项正确发放。若文件齐全且符合要求，处理时间或缩短。

对于目前居住在海外者，公积金局发言人说，一般无须特地返回新加坡办理提款申请。申请者可前往新加坡驻外使领馆，由相关人员见证签署申请表格、核证文件并盖章，再邮寄给公积金局。

若居住在《海牙认证公约》缔约国，申请者也可通过当地的公证及官方认证程序，办理所需文件。

若申请者人在新加坡，可到公积金局服务中心，寻求工作人员协助。

记得户头号码的马国公民 可上网申请提款

根据公积金局网页资料，马来西亚公民若记得自己的公积金户头号码，可上网填写提款表格。一旦申请获批准，款项将以银行本票形式发出。

从事餐饮业的马国森美兰州居民邹丽珠（58岁），1988年曾在本地当电子厂女工近七年，之后返马定居。她在2024年底知道公积金户头关闭后，请女儿上网预约，再亲自到公积金服务中心申请提取存款。

她指事隔多年，自己已忘记公积金户头号码，也不确定户头内的存款数额。

“柜台人员态度很友善，申请取款过程也很顺利。交了必要文件后，印象中数星期内，公积金局就把五位数新元的存款，汇入我的银行户头。”

马国霹雳州郭姓自雇者（46岁）1990年代末期前曾在本地工作，但返马多年已忘了公积金户头号码。

由于公积金局不能通过电话或电邮，透露个人户头号码，他打算在明年农历新年后来新，亲自跑一趟服务中心。

非居民如果要查询有关公积金户头关闭的详情，可浏览cpf.gov.sg/AccountClosure。