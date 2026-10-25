曾深陷毒海20年，一度把吸毒归咎于丈夫，儿子更因她吸毒表示怨恨，丈夫锒铛入狱后，她才猛然醒悟，决定为自己的人生负责。如今47岁的苏珊蒂不仅摆脱毒瘾，更创立互助组织，帮助其他女性重新踏上人生正轨。

苏珊蒂（Susanty）目前在设施管理行业担任行政主管。她接受《联合早报》采访时坦言，染毒期间最大的挑战，是不知道该如何重新开始。

她忆述，一次入狱前约一周，母亲曾打电话劝她戒毒。一周后，她主动向母亲求助，希望母亲能带她到戒毒中心。

“我真的很想停下来，但如果没有被抓，我根本无法控制自己。”

根据黄丝带计划提供的资料，苏珊蒂在2011年被捕，并进入戒毒中心。2016年，她丈夫也入狱，成为她人生的重要转折点。

她坦言，过去总是把染毒的责任推给丈夫，认为自己是受到他的影响才接触毒品。丈夫入狱后，她开始反思自己的行为。

“我已经把责任推给男人很多年了。现在没有男人了，我还能怪谁？”

她意识到，不能再将错误归咎于别人，最终决定彻底改变人生。

曾因毒品忽略儿子 儿子访谈中透露心怀怨恨

苏珊蒂说，出狱后，儿子的陪伴也是支撑她走下去的重要原因。

当时儿子年仅九岁，却始终陪伴在她身边。谈及儿子，她流露出深深的愧疚。

“我给了他一个破碎的家庭，而且当时我选择了毒品，不是他。”

更令她难受的是，儿子后来接受媒体采访时，坦言曾对母亲心怀怨恨。苏珊蒂说，自己此前并不知道儿子有这样的感受，听到后十分震惊。

如今最让她自豪的，是儿子没有重蹈她的覆辙。据她透露，儿子曾获中央肃毒局提名，成为首名代表新加坡青年到联合国发言的马来族男生。

当被问及相比之下，她对自己的成就有多自豪，她笑言：“大概只有一半吧。”

经历人生低谷后，苏珊蒂创立HUFI Bersatu互助组织，通过同伴辅导、身心健康及体育活动，协助其他正在康复的女性。

她寄语仍在人生低谷中挣扎的人，改变必须发自内心。“除了你自己，没有人能够改变你。”

地铁站设60米展示墙 宣扬第二次机会

苏珊蒂的故事也是黄丝带计划与陆路交通管理局合作项目的一部分。两机构星期六（10月24日）在多美歌地铁站举行合作项目启动仪式，外交部兼国家发展部政务部长陈圣辉担任主宾。

这项计划在多美歌及明古连地铁站设置主题展示墙，呼吁社会大众接纳释囚，给予他们第二次机会。

其中，多美歌地铁站的展示墙长60米，设有12个灯箱，六个展示囚犯创作的艺术作品，其余则介绍支持黄丝带计划合作伙伴及受惠者，包括苏珊蒂。

启动仪式也设有象征性的拼花环节，由陈圣辉与相关机构代表共同拼凑出一朵花，寓意社会各界携手合作，帮助释囚重新开始。有关展示预计持续六个月至一年。