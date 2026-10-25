“人民要你解决Haze，你却移除了Waze！”

这是邻国马来西亚最近最火红的网络迷因之一，说的是马来西亚首相安华非但没有处理烟霾（haze）问题，还把心力放在了和“haze”只有一字之差的导航应用位智（Waze）。

安华日前突然把矛头指向Waze，“鼓励”民众停止使用这款应用，并改用本土研发的导航应用TuJu。公务员更是直接被禁止使用Waze。他后来还进一步指出，一旦找到合适替代方案，不排除全面禁止民众使用Waze。

安华给的理由，是Waze受以色列政府和法律约束，可能对马国人的信息安全和行动数据构成风险。作为回教徒居多的国家，马国政府长期支持巴勒斯坦，至今未与以色列建立外交关系，安华也多次在公开场合抨击以色列。

不过，安华“建议”作为替代选项的TuJu却是错漏百出，用户发现它的导航路线经常出现错误，频繁宕机，有时甚至只显示出发地与目的地的直线距离，只有“用飞的”才有办法抵达。一些网民因此调侃，特斯拉老板马斯克近日展示那台“会飞”的Roadster，搞不好能在马国派上用场。

被建议作为替代应用的TuJu因功能不彰，引来诸多批评。（互联网）

2019年数据显示，Waze在马国有630万名用户，是亚细安用户人数最多的地方，同时在全球排名第五。

这还只是相对较旧的数据，目前在马国的Waze用户恐怕只多不少。由于马国公共交通较落后，多数马国人出行皆仰赖私家车或私召车，而Waze是大多数驾驶人士首选的导航应用，就连另一热门导航应用谷歌地图（Google Maps）也难望其项背。

安华的Waze禁用令将使用某个手机应用的决定上升至国族和宗教层面，但并未给民望低落的他加分。舆论批评他不但不处理切身的民生课题，还高举意识形态大旗，让普通民众承担更多不便。

安华在2022年上任，当年大力支持安华的选民，大多是对他的主张制度改革、反贪腐和多元平等承诺买单。

然而，他上任后却频频陷入往保守主义右倾，以及纵容腐败官员的争议。

这包括建议修改《伊斯兰法庭法令》，通过提升最高刑罚限制加强伊斯兰法庭的权限，马国当局也曾因取缔斯沃琪（Swatch）彩虹系列手表等争议事件，被认为是开了保守宗教政策的倒车。

在新闻自由方面，安华政府也因针对媒体采取打压行动而备受非议。

至于当年安华高举的反贪大旗，则因涉入多起贪腐案件的副首相阿末扎希成功摆脱官司、马国前首相纳吉争取到居家服刑，以及陷入超额持股等丑闻的反贪污委员会前主席阿占巴基最终全身而退，在不少人眼中沦为政治空谈。

以上种种，都伤害了他的改革派形象。

新马两国近几周皆为印尼林火带来的烟霾所苦。（法新社）

另一方面，生活费上涨等民生课题迟迟没有获得解决，也让安华两头不着岸，既难以跟巫统及伊斯兰党争夺保守选民，又守不住原本支持自身改革议程的基本盘。

这种左支右绌的情况，使安华领导的希望联盟接连在柔佛、森美兰等州选受挫。接下来将举行的马六甲州选和砂拉越邦选，安华阵营也不被看好能逆转颓势。

安华担任主席的公正党，更掀起多名重量级领袖因改革议程停滞而退党的浪潮，其中包括后来自组同心党，曾是安华副手的前经济部长拉菲兹。

刚开始，安华的支持者或许还能相忍为国替他缓颊，说是为了大局着想，只有政权更稳固，安华才能放开手脚进行改革云云。可是到目前为止，等到的只是他频频右转，越走越保守，涉及贪腐指控的政客最终也还是没事。

此次禁用Waze，无论是不是安华尝试与巫统及伊斯兰党争夺保守基本盘的政治算计，多注重民生治理，或许更能帮助安华稳定局势。

上任初期，凭借亚细安轮值主席国的光环，安华在外交场合上长袖善舞，一边与美国总统特朗普跳舞，一会儿又和中国国家主席习近平会面，风头一时无两。只是两相比较之下，内政成绩单的苍白，令不少有识之士担忧，中间路线的防线，很可能毁在安华的这一任期。

随着全国大选的脚步越来越接近，马国最终能否避免重回种族和宗教议程挂帅的老路，值得观察。