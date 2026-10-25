执政党的任务不仅仅是推动经济增长，更重要的是确保增长成果转化为全民更美好的生活。但要建设更好的新加坡，无法单靠政府的力量，还有赖国人群策群力，并肩共创。

总理黄循财提醒执政的人民行动党，“应聆听、改变、自我更新”；政府须有勇气作出艰难决定，却并不意味着政府就无所不知或永远正确。他强调，政府须时时贴近人民，聆听国人心声，随时准备在施政未达预期时作出改变。

人民行动党星期天（10月25日）举行两年一度的干部大会，这是行动党自去年5月全国大选之后的首场干部大会。黄总理以党秘书长身份致辞时说，国人在上届大选给予行动党强有力的委托，让行动党继续执政。但他向全党强调：民意的授权，并非理所当然的特权。

“它是一份责任——去兑现我们曾许下的承诺，解决新加坡面对的棘手问题，为国家未来的挑战做好准备。”

黄总理指出，前路并不平坦，但我国具备坚实的基础和优势来应对挑战。新加坡多年来建立的信任与声誉，是我国在当前分化且充满不确定的世界中一项重要资产，有助吸引优质投资，推动经济增长、创造就业机会和提高收入。

不过，整体经济数据未必反映全貌，因为一些行业表现良好，另一些则面临压力。

他强调：“我们的任务不仅是让经济继续增长，更要确保增长成果能为所有新加坡人带来更好的生活。”

除了早前宣布的SG养儿育女配套，政府接下来还会针对不同群体推出其他扶持措施。黄总理说，本届政府要推进的工作还很多，政府不会漏掉任何一个群体，致力为所有新加坡人服务。

国家建设不由政府独自完成 须国人并肩共创

不过他也提醒，政府会尽己所能，但国家建设不能单靠政府独自完成。“我们所期望的新加坡，不可能单靠政府打造后交付给新加坡人，而必须由政府与全民一同构建。”

他这样描绘行动党所追求的政府与人民伙伴关系：“人民行动党政府聆听民意、采取行动并兑现承诺；人民主动站出来做贡献；社会里的每一个人彼此关怀、相互照应。这是我们要并肩共创的更美好新加坡。”

除了处理眼前的问题，政府也须着眼未来，在问题变得更棘手前采取行动。这意味着政府不能只提出眼下听起来诱人的主张，而须作出经得起时间考验的艰难抉择。

他强调：“最重要的是，我们绝不能任由新加坡政治陷入严重分裂，乃至失去为国家未来携手共进的能力。”

唯加强交流引入多元观点 行动党才能维持广泛基础

不过，有勇气作出艰难决定，并不意味着政府无所不知或总是对的。黄总理强调，施政仍须贴近人民，聆听民声、了解不同背景的新加坡人的多元观点、经验与抱负；政策如未达预期，就必须准备作出改变。

他说，过去一年，行动党基层党员就国人关心的课题，如就业、人工智能、住房与生育、教育等，与居民对话。“这些交流很重要，因为政策在纸面上写得好，落实后未必能达到预期成效。”

总理提醒基层党员，要多了解新加坡人的心声，就必须走出原有的圈子，扩大联系网，与来自不同背景与行业的新加坡人建立联系，吸引更多国人参与对话，寻找新方法让他们能为国家建设作出贡献。

“唯有如此，行动党才能继续是个基础广泛的政党（broad-based party），与各行各业的人民紧密相连，也才能贴近新加坡人持续变化的诉求与期望。” 他说，这也是行动党自我更新的方法：欢迎不同背景与经历的新加坡人加入，引进新观点、广纳党员、扩大网络。

行动党星期天也举行中央执行委员会选举，选出第39届中委会。得票最高的14人当选，新一届中委会阵容基本不变，没有上届大选后受委为政务官的新人入选。