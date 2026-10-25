临终慈怀机构托福园与职总保健合作社携手将慈怀疗护服务引入疗养院。托福园也计划在我国北部设立居家慈怀卫星办公室，让医疗团队更贴近并满足患者与家属的需求。

托福园（Dover Park Hospice）星期天（10月25日）在慈善晚会上，与职总保健合作社（NTUC Health）签署合作备忘录，计划共同开发适用于疗养院的可持续慈怀疗护与临终关怀模式。目前，多数需要慈怀疗护的疗养院住户到了生命的最后阶段，需要搬到医院或临终关怀设施。有了这项合作，住户未来有望留在原有的疗养院，在熟悉的环境中走完人生最后一程。

双方将通过为社区护理人员提供专业培训以及开展联合研究等方式，赋能一线医疗人员，确保患者获得高质量且舒适的护理服务。

这项为期两年的合作将以芽笼东的职总保健疗养院作为首个试点，于明年第一季度分阶段启动。届时，首批约60名一线护理人员将接受专业的慈怀疗护培训。

未来，这个护理模式有望扩展至职总旗下的另外五家疗养院，预计惠及逾1600名住户。

职总保健合作社总裁朱金富说：“对住户而言，疗养院就是他们的家。让员工掌握慈怀疗护技能，不仅能为患者提供充满同理心、尊重他们意愿与舒适度的全面护理，也能让员工继续照料他们熟悉的住户，在他们生命的最后阶段提供慰藉与个性化支持。”

社会迈入超老龄化 慈怀疗护需求增加

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生是活动主宾。他在致辞时说，新加坡已步入超老龄化社会，必须思考如何支持国人安度生命晚期。

“我们知道，三分之二的新加坡人更愿意在家中、在亲人的陪伴下安详离世。然而，在2023年，近三分之二的新加坡居民在医院离世。为了更好地落实患者的临终意愿与护理偏好，我们还可做得更多，而慈怀疗护正是其中的核心环节。”

他指出，托福园在培训和研究方面的努力是加强新加坡未来慈怀疗护能力的重要投资。作为卓越慈怀研究与教育中心（Palliative Care Centre for Excellence in Research and Education）的创始伙伴，托福园在过去八年培训了约3000名医疗保健专业人员，并在过去一年内照顾了1000多名居家慈怀患者。

托福园也正扩展居家慈怀服务，包括计划在北部设立一个居家慈怀卫星办公室，让团队更贴近患者和家属。

托福园星期天以“明日之流”（Currents of Tomorrow）为主题的慈善晚宴成功筹集了超过80万元， 所有收益将直接用于支持陈笃生医院综合医疗护理中心的托福园住院护理、居家护理和日间护理服务的受津贴患者。