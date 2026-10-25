80岁的陆玉珠是卡拉OK爱好者，即使住在疗养院里，她也有个“同伴”经常陪她一起唱老歌。

她住在“狮子之家”（Lions Home）位于碧山的疗养院，由于腿脚不便，平时一般须坐轮椅。疗养院两年多前从一家台湾科技公司引进了一款可以“陪唱”和互动的机器人，以丰富年长者的日常生活。

陆玉珠星期天（10月25日）告诉《联合早报》记者，她很喜欢与机器人一起唱歌，尤其喜欢一起唱上个世纪70年代的英语歌曲“Beautiful Sunday”（美丽的星期天）。

她说：“有个伴陪我一起唱，让我感觉更互动，也更有趣。”

这款多语种人工智能“陪唱”机器人名叫Kebbi，不仅通过内置扬声器播放歌曲，还可随着旋律“翩翩起舞”，陆玉珠则可以对着屏幕上显示的歌词一起演唱。

“狮子之家”星期天宣布全新品牌形象，介绍了包括Kebbi在内的多款高科技护理产品，提高护理服务效率，更好满足年长者的需求。

“狮子之家”成立于1980年，是本地社会服务机构之一，为年长者提供长期住宿护理服务，机构目前在碧山和勿洛设有疗养院，总床位384张。

“狮子之家”董事会主席佘绍江受访说，两家疗养院共布置了14台Kebbi机器人，在尊重年长者意愿的基础上，选择集体或是个人使用。

他说，由于疗养院有不少来自缅甸、印度、菲律宾等国的员工，语言上可能和服务对象存在差异，而机器人的多语种功能，可在一定程度上提高与年长者的沟通效率。

“我们没打算用机器人来替代员工，而是让机器人作为一种补充，让我们的服务变得更加高效。”

他也解释，机器人为年长者提供服务的同时，也可让员工腾出更多时间了解年长者的需求，建立起朋友般的关系。

引入宠物机器人与智慧病房检测等新科技

除了Kebbi，“狮子之家”当天还推出宠物机器人、新型物理治疗系统、力量训练器械、增强肌肉功能设备、手部康复设备、智慧病房患者监测系统，以及专为年长者设计的平板电脑等高科技设备。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪在参加当天推介活动时说，如今的年长者与上一代相比，诉求有所不同。他们渴望更多独立性、与社区保持紧密联系、也希望有机会贡献自己的力量、不断学习，以及追求个人兴趣。

他用华语说：“家有一老，如有一宝……对我们年长者的尊敬、照顾、呵护是我们社会一个最重要的责任。”

根据我国上月发布的《2026年人口简报》， 新加坡已正式跨入超老龄化社会，今年公民人口21.4%满65岁，到2035年，这个占比预计超过四分之一。