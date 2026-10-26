沙特阿拉伯拟从明年下半年起，在我国裕廊岛的裕廊岩洞储存原油，这相信是东南亚首例。

在霍尔木兹海峡危机未除的背景下，此举不仅有助增强沙特原油在东南亚的供应链韧性，也有助于保障新加坡的能源安全，提升应对供应中断时的韧性。

第19届新加坡国际能源周星期一（10月26日）开幕。能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生为新加坡能源讲座致辞时宣布，我国将与沙特阿拉伯合作，计划从明年下半年起，在裕廊岛的裕廊岩洞（Jurong Rock Caverns）储存沙特的原油。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生（左一）和沙特阿拉伯能源部石油与天然气事务部长助理穆罕默德·阿尔—易卜拉欣（右一，Assistant Minister of Energy for Oil and Gas in the Kingdom of Saudi Arabia Mohammed Abdulrahman Al-Ibrahim）星期一在新加坡国际能源周上见证两国谅解备忘录交换仪式。能源市场管理局局长潘国强（左二起）、沙特阿美亚洲总裁赛乐·扎伊德（Saleh Al-Zaid）、裕廊集团总裁傅美晶也出席仪式。（海峡时报）

新加坡能源市场管理局、裕廊集团和沙特阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）将就此签署谅解备忘录，并计划在未来几个月内完成协商。能源贸工部受询时说，基于商业敏感，现阶段无法披露更多细节。

陈诗龙说：“这项安排将增强沙特原油在东南亚的供应链韧性，并有助提升新加坡的能源安全，确保在能源供应中断时仍具韧性。”

沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齐兹（Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud）王子在会上致辞时说，能源保障取决于整体系统的韧性，并须确保伙伴关系承压时依然可靠；对亚洲经济体，可靠的能源供应将支持区域工业发展，加强投资者信心，并维持繁荣发展。

他指出，新加坡是能源伙伴之一，“我们重视两国日益深化的伙伴关系，以及把共同优先事项转化为实际合作的契机，探讨在裕廊岩洞储存沙特原油就是合作契机之一”。

陈诗龙：我国未雨绸缪 方能处变不惊

陈诗龙也宣布，我国中央燃气机构将与泰国国家石油公司签署谅解备忘录，探讨如何就优化液化天然气供应等方面合作。

他强调，能源关乎生存，必须确保能源系统具韧性，予以民众和投资者信心。

中东局势依旧不明朗，霍尔木兹海峡一旦受阻，可能引发能源等供应危机。陈诗龙指出，当供应出现短缺，各国可能优先满足国内需求。

“资源民族主义的趋势令人深感担忧，尤其当它损害合约协定时。这种举措将增加商业风险，阻碍能源领域投资，并产生长期的负面影响。这类供应中断风险加剧，像新加坡这样的能源进口国必须将其纳入考量。”

面对这些风险，我国向来为能源保障提前部署，包括开拓多元化的能源供应、发展第二座液化天然气接收站、成立中央燃气机构、维持燃料储存，同时加强与他国的伙伴关系等，多管齐下确保能源供应稳定。中央燃气机构料能在2027年颁发首个采购合同。

陈诗龙说，种种准备工作使我国得以缓解能源危机中最严重的影响，尽管今年的能源价格有所上涨，但未出现燃料中断或停电的情况。

印度尼西亚政府宣布从上星期六（24日）起，每天输出给新加坡的天然气减少310亿英热单位，减幅占我国整体天然气进口量的不到2%。

陈诗龙说，得益于我国多年来的各种投资，即使过去发生类似的中断，我国仍能顺利渡过。他强调，新加坡无法预测每一次供应中断，但能“未雨绸缪，方能处变不惊”。

“新加坡将保持从容，继续稳步迈进。家庭和企业可以放心，能源始终是重中之重。我们会继续维持并拓展能源供应源，加强全球伙伴关系，进一步增强抵御风险的能力。”