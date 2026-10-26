短短三个月内于柔佛森林城市连续捣毁两个诈骗集团，近400人被捕，引起居民和公众关注。森林城市管理层受询时强调，集团与警方密切配合，除了有辅警24小时巡逻，从8月份开始，也已有旅游警察入驻。

森林城市自从建好后，入住率一直欠理想，过去因人烟稀少，甚至有不少外媒称之为“鬼城”。由于人气不高，或因此获得诈骗团伙“青睐”，当作犯罪窝点。

根据之前报道，森林城市的项目当初推出时，相信吸引了不少新加坡买家，如今几次传出住家单位出现犯罪窝点，难免造成不少狮城业主担忧。

早在今年7月和10月初，马国警方就两次对森林城市及振林山一带进行扫荡。其中一次是在7月15日，马国警方对32个据点展开大规模突击行动，逮捕335名多国诈骗分子，成为马国所破获的最大规模电信诈骗中心案之一。

10月初，警方再次突袭森林城市的至少五个单位，成功瓦解两个涉嫌进行虚假加密货币投资的诈骗集团，共逮捕16名中国籍男女。

上述新闻曝光后，引来包括BBC等国际媒体报道，也加深大众对森林城市是否沦为诈骗窝点的忧虑。

对此，森林城市管理层通过电邮回复《新明日报》询问时强调，管理层对所有的违法活动都采取“零容忍”态度，而且也不会回避近期诈骗活动所引发的外界关注。

旅游警察入驻 拟设永久警局

发言人指出，管理层与警察保持着长期合作关系，并建立了定期联合巡逻和安保情报共享机制。自今年8月起，已经有旨在保障外国游客与当地旅游景点安全的旅游警察入驻，森林城市也正在推进永久性警局的计划。

发言人也指出，他们拥有一支24人的辅警团队，24小时值班，每日都会按照制定路线巡逻重点区域，且还会随机更动路线，降低巡逻路线的可预测性。

是否有狮城业主受害？

发言人受询时说，新加坡长期都是他们的重要客户市场，对于身在海外和无法定期巡视房产的业主，可通过电话、微信或电子邮件联系物业管理团队，若单位涉及执法事项，他们将在法律允许下尽快通知业主，并协助业主与相关部门进行沟通。

“对于涉及新加坡籍居民或业主的个案，我们将在自身职责和法律允许的范围内，协助当事人与马国相关部门进行沟通。涉及跨境执法或司法合作的事项，则必须通过既定程序处理。”

至于森林城市内有多少名新加坡业主，发言人说，资料属于商业敏感信息，因此无法披露。谈及案件是否涉及狮城受害者，森林城市则说，案件调查应以执法当局的信息为准。

完整报道，请翻阅2026年10月26日的《新明日报》。