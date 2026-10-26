驾车载两年前购买的音箱过关，男子称被马来西亚执法人员索要59令吉关税。

这起事件发生于上星期二（10月20日）晚上11时许，地点是新山依斯干达大厦关卡（CIQ）。

王骏勇（36岁，自雇人士）告诉《新明日报》，他当时正要驾车到新山吃宵夜。“我早前在公司整理物品，发现一个两年前购买的音箱。

音箱只用过一次，后来觉得不合适就收回包装盒里，准备带回家。”他把音箱放在汽车后车厢内，在过马国关卡时被执法人员拦住，要求检查。

据他描述，执法人员拿着手电筒检查汽车时，打开后车厢发现音箱，便询问是否有收据。

“这个音箱是我2024年购买的，当下我也不确定收据在哪里。”

价值185新元的音箱。（受访者提供）

他之后在包装盒内找到收据并向执法人员出示。收据上注明这台小型的Martin Roland音箱，价值185新元（约591令吉）。

执法人员随后通知他，须付音箱价格10%的关税，约59令吉（18.5新元）。

“我听说其他人也遇过类似情况，这是我第一次遇到，当时也没有质疑。”

王骏勇也提到，执法人员询问他要用信用卡或是现金付款，他因当下钱包里只有10多令吉，选择用信用卡。这时，执法人员还要求查看他的钱包，相信是为了确认他身上的现金数额。

“看了后，他就跟我说，得等到凌晨12时信用卡系统重新启动才能付费。我就等了约10分钟再支付。”

王骏勇事后在TikTok讲述自己经历，引起多名网民讨论。有人说：“我现在会比较小心，尽量不带任何电子产品过关。”

入境马国旅客须申报应缴税物品

根据马来西亚关税局的网站资料，所有出入境马来西亚的旅客，都必须申报随身携带，或是放在行李及车内的全部应缴税物品、违禁品、现金，以及可转让票据（NMI）。未申报或作出虚假申报均属违法，当局将采取法律行动。

通过航空以外的交通方式入境马来西亚，部分物品可豁免关税，如价格低于500令吉的物品，但不包括香烟、电子烟等。