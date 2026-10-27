跨境烟霾污染是一个不易解决的棘手问题，除了搜证面临困难，还须确保海外企业配合调查。我国政府正在检讨《跨境烟霾污染法令》是否充分，并研究加强现有法律，以填补执法漏洞、强化企业问责，从而对引发跨境烟霾的责任方采取果断行动。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（10月27日）出席“永续采购论坛”，向与会者讲述政府应对跨境烟霾污染问题时面对的两大挑战，并强调产品认证制度在环境保护方面扮演的重要角色。

国家环境局日前向10家在印度尼西亚运作的企业发出预防措施通知书，通知它们采取行动扑灭森林和泥炭地火灾；另外也向10家本地注册企业发出法律通知，要求它们披露在新加坡和印尼的所有关联企业，和在印尼的土地特许经营区，以协助调查跨境烟霾污染问题。

傅海燕致辞时指出，跨境执法有两大实际挑战，首先是确保海外企业配合我国的调查工作。《跨境烟霾污染法令》第10节让政府能获取所需信息，以查明事实和调查涉及企业之间的联系，但我国政府不能在其他国家行使新加坡的执法权。

即使已发出通知书，海外企业若拒绝遵守通知书的要求，而企业的高管都没入境新加坡，执法仍可能十分困难。

傅海燕强调合作是重要的。我国的执法框架不应允许企业仅仅通过拒绝合作，或不入境新加坡来阻挠调查工作。

“例如我们一直表示愿意与印尼当局合作，因为我们有着共同目标，也就是追究相关企业的责任。即使我们做出调整，这一立场也不会改变，也没有改变过。”

跨境烟霾污染调查工作的另一个挑战在于确认企业之间的联系、土地拥有或控制权，以及它们采取了哪些措施来预防和扑灭火灾。相关的信息存在于海外，使到有关当局难以取得。

即使海外企业提供信息或文件，要独立核实这些信息也可能会困难。有关当局无法进入他国展开调查或搜证。

傅海燕透露，政府正在进行检讨，并研究加强《跨境烟霾污染法令》在内的现有法律，必要时将修订或制定新法律。

“我们的目标是弥补执法方面的漏洞、加强企业问责制，并提升我们调查和对跨境烟霾责任人采取果断行动的能力。”