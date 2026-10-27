内政部启动心理急救小组志愿青年计划，为青年提供心理急救技能，以支持同伴并增强社区韧性。

内政部通过属下的内政心理司于星期二（10月27日）汇集心理学界专家和内政官员，举办“危机中的人类行为”专业论坛，并在会上正式启动心理急救小组（Human Emergency Assistance and Response Teams，简称HEART）青年志愿计划。

这项计划旨在培养能在和平时期及危机期间，为心理韧性建设作出贡献的青年志愿者。首批团队由30名成员组成，随后还将有100人陆续加入。

在内政心理司的指导下，受训青年将运用心理学及相关学科知识，与同龄人建立联系，共同巩固心理防线。

外交部兼内政部第二部长沈颖作为活动主宾致辞时指出，有效的危机应对不仅需要实际的行动措施，还必须关注人性的层面。即使直接威胁已经过去，恐惧和不确定性仍可能挥之不去，影响人们恢复信心和回归日常生活的速度。

在危机中，年轻人和其他人一样会经历心理煎熬。面对逆境，许多人会首先向朋友和同侪寻求支持与安慰。

这个时候，这些志愿青年将成为值得信赖的信息传递者，不仅能在青年网络中分享准确资讯，还能运用心理急救技能提供初步支持，并将需要进一步帮助的同伴转介给适当的专业机构。同时，他们也将鼓励年轻人互相照应，提升心理防备能力。

“我们必须从一开始就建立韧性。韧性不仅仅在于恢复正常；它还涉及重建信心、加强社会联系，以及帮助人们在危机后重获自主感。韧性必须在危机发生前建立，并在挑战中接受考验，从而帮助我们以更强大的姿态恢复过来。”

23岁的新加坡国立大学学生胡瑞源是计划的首批成员之一。他曾担任新加坡警察部队受害者关怀专员，并拥有心理卫生学院的义工经验。

胡瑞源说，随着人们建立心理韧性，希望在危机发生时，会有更多人愿意挺身而出接受心理健康方面的支持。（海峡时报）

他说，HEART计划建立社区韧性的理念让他深有共鸣。“它让我能提供情感支持，让人们在危机降临时的最低谷期，感到自己受关注和获倾听。”