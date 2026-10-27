非礼未婚妻的5岁女儿，并在光天化日下非礼另一名女子，男子被判坐牢四年又一周及六下鞭刑。

现年41岁的被告于星期二（10月27日）承认一项非礼控状和一项严重非礼控状，其余猥亵儿童的控状交由法官下判时一并考虑。

法官谕令媒体不得公开受害者身份。由于其中一名受害者是被告未婚妻的孩子，法官也谕令媒体不得报道被告身份。

根据案情，受害者的亲生母亲于2019年与受害者亲生父亲分居，2020年开始与被告交往。两人不久后订婚并同居，与受害者同住。

受害者将被告视为继父，一家人经常一起出门，被告也以父亲身份对受害者进行教育。

2020年至2021年的某天晚上，被告睡在受害者身旁。受害者当时约5岁至6岁，被告在凌晨时分伸手非礼受害者私处。受害者惊醒后，被告要求她不要告诉母亲，并在受害者母亲发现前停止动作。

受害者直到2022年将此事告诉亲生父亲的女友，被告的行为才被揭发。

保释期间再犯案 工作场所非礼熟人

除了非礼未婚妻的女儿，被告也在2026年1月13日下午，在保释期间，在工作场所附近非礼一名熟识女子的腰部。女子带家人与他对峙时，他不仅承认毛手毛脚，还称此事没有他十多年前所做的严重。

法官下判时指出，被告对年仅五六岁的受害者下手，并滥用长辈身份，罪行非常严重，因此同意控方看法，就非礼女童的罪名判处他坐牢四年及六下鞭刑。

至于非礼另一名女子，法官也认为被告必须坐牢，判他坐牢一周。被告总刑期为坐牢四年又一周及六下鞭刑。