说到天然资源，新加坡是个什么都没有的弹丸之地。这是我们已经深入骨子里的常识，但现在却不一定了。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期一（10月26日）为新加坡国际能源周开幕致辞时，隆重宣布：

我国地底深处蕴藏着可观的地热能，地热资源潜力初步估算是目前全国每年用电量的60倍以上。能源市场管理局今年底将展开下一阶段的研究，进一步评估使用地热能来发电、制冷和供暖的可行性。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生为新加坡国际能源周开幕致辞时宣布，我国地底深处蕴藏着可观的地热能。（关俊威摄）

陈部长是以肯定的口气宣布这项有点惊天动地的消息，而且是在国际会议上释放信息，昭告天下，也许全球各地的能源专家都要奔走相告。

地热能是什么？

新加坡人回过神来的第一个问题是：啥叫“地热能”？

其实早在2025年3月4日，《联合早报》便发表过一篇科普报道，解释什么叫地热能。

地球内部蕴藏着丰富的热能，从内到外可分为地核、地幔和地壳三部分。地核释放的热量经过地幔传导至地壳，形成地热能。简而言之，地热能是一种源自地球内部的热能源，属于清洁的可再生能源。

地热能可用于发电和供热，优势在于碳排放低且资源稳定。地热发电的基本原理，是先将地下热能转化为机械能，再进一步转换为电能。提取地热能须借助“载热体”，将地下热量带至地面。目前，地热电站主要利用地下天然蒸汽和热水作为载热体进行发电。

政府去年宣布为未来能源基金（Future Energy Fund）再注资50亿元，以此加强对替代能源可行性的研究，其中包括地热能。

迈向低碳未来已是一个全球议题，探索可再生能源对缺乏资源的新加坡更是存亡攸关。这已在新加坡的国家发展战略中，再大的投资也在所不惜。

探索地热能必须全面评估技术安全性、可靠性、经济效益，以及可持续性等因素，但这方面可考察的对象还不多。其中之一是，总部设在加拿大的初创公司Eavor，早前在德国巴伐利亚州盖雷茨里德展开试点计划，目标是要生产8.2兆瓦电力，项目预计今年完成。

两年前，本地科学家便已研制出一套利用量子技术精确测量地热资源的方法，并用类似原理开发不依靠卫星和全球定位系统（GPS）的新型导航技术。

量子科技研究中心首席研究员、南洋理工大学物理学家杜姆克（Rainer Dumke）副教授，两年前向《联合早报》记者展示了他带领的科研团队最新研制的量子重力仪（quantum gravimeter）——科学家们可用它记录精确到十亿分之一的地球引力变化，再用捕捉到的“微乎其微”确定地热位置。

杜姆克副教授（右）和研究员李凯胜商讨利用量子重力仪，为我国勘探地热资源。（档案照片）

使能源来源更稳定可靠才是长远之计

所以，陈诗龙部长星期一的消息，并非什么突然宣布，而是总结新加坡经过多年探索新能源的进展，也不是回应印度尼西亚近日宣布削减对我国的天然气供应的一个招式。

对新能源多元化策略新加坡早有准备，不是凭一时之勇，或只为出一口气。口舌之争，无助于我们加强新加坡能源来源的稳定性和可靠性。但印尼最近的反应，更提醒我们，长远来说，我们必须减轻对印尼的天然气依赖。

新加坡加强自身的能源多元化优势之后，印尼未来可能反过来拜托新加坡向印尼多买天然气，以赚取国家外汇。

印尼单方削减对新加坡的天然气供应，问题重点不在它只影响新加坡1%或2%的供应，对新加坡影响微不足道，而是原则问题，既然新印双方的天然气交易属商业性质，违背商业合同的精神便是一个严重问题。新加坡的能源机构不能逆来顺受，硬是把这口气吞下去。

另一方面，陈诗龙也在同一场合宣布，沙特阿拉伯拟从明年下半年起，在新加坡裕廊岛的裕廊岩洞储存原油。

据说这是东南亚首例，有助于保障新加坡的能源安全，提升应对供应中断时的韧性。

没有半点天然资源，不是新加坡的“死穴”。

最新的时局告诉我们：只要有决心、有眼光、有策略，“什么都没有”的新加坡，也就好像什么都有。