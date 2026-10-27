新加坡和印度尼西亚将设立联合工作小组，在追究林火相关企业责任上紧密协调和共享信息。

出访印度尼西亚的外交部长维文医生星期二（10月27日）与印尼新任外长阿曼纳塔会面。双方会谈约一个半小时后，一同向媒体发表谈话。

阿曼纳塔说，印尼致力与新加坡等相关方共同对引发林火的企业追究责任并让它们接受法律制裁。两国探讨设立联合工作小组，明确企业应负的责任。

“联合工作小组将进行信息共享，把财务情报和跨境搜证工作连接起来，如果可能，也追讨资产。任何国界都不应该为那些焚烧我们林地并从中牟利的人提供庇护。”

阿曼纳塔指出，如果成功，联合工作小组也能为两国处理低开发票等其他跨境财务问题提供合作基础。

维文发言时指出，设立联合工作小组将向所有相关企业发出信号，即新印将紧密协调行动和共享信息，“联合工作小组的阻遏作用预计能带来改变”。

维文指出，新加坡认可普拉博沃追究涉及林火企业责任的坚定承诺。新加坡也会用尽一切法律和监管权力，并会采取更多法律、监管和经济措施来遏止相关企业违例。

这是印尼总统普拉博沃10月1日改组内阁、阿曼纳塔接任外长后，新印外长首次会面。

在双边合作上，两国同意加强双边关系的重要。阿曼纳塔说，双边关系中时不时会出现分歧，两国同意在部长和高级官员级别设立热线，加强沟通渠道。