女酒客在金沙高档空中餐馆醉酒，独舞狂欢时见即将下班的开瓶女侍应走近，不仅伸手非礼对方臀部、推搡腹部，还向对方比中指，星期四（10月29日）早上被判罚款2500新元。

被告是32岁的印度籍女子索妮可（Sonik Archana Susheel），她星期四早上承认一项非礼罪。20岁的女受害人事发时在滨海湾金沙空中花园57楼的高档餐馆兼酒吧CÉ LA VI担任开瓶侍应生。

根据案情，今年3月13日晚上11时许，已在家喝了酒的被告来到案发酒吧，与数名友人继续饮酒狂欢。

到了午夜12时33分，被告独自在餐馆内醉酒起舞。此时，受害人与另外两名同事正准备下班，手持荧光棒经由通道走回厨房。

三人行经被告跳舞的区域时，受害人离被告很近，几乎撞上狂热跳舞的被告。岂料，被告突然伸手摸受害人的臀部，接着推搡其腹部，随后更当面朝她比中指，整个过程历时不到五秒。

突如其来的侵犯让受害人惊吓不已，随即向巡场求助，主管之后安排她到厨房休息并报警处理。警方接报后赶抵现场将涉案的被告逮捕，被告于同日获得保释。

控方指被告没有前科，案发时已喝醉，并且已主动给予1500元的赔偿，因此建议法官判处她2500元罚款。

律师阿里芬代被告求情时说，她并非为了满足私欲而非礼受害人。被告对受害人深表歉意，不仅已自愿支付1500元的精神赔偿金，也愿意为受害人接受的治疗买单，恳求法官从宽裁决。